https://ria.ru/20240724/marochko-1961612589.html
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко
Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:04
2024-07-24T07:04
2024-07-24T07:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводятся новые фортификационные сооружения и устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ после провала в Песчаном ставят заграждения в селах под Купянском