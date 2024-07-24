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ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/marochko-1961612589.html
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко
Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:04
2024-07-24T07:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводятся новые фортификационные сооружения и устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html
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луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ после провала в Песчаном ставят заграждения в селах под Купянском

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводятся новые фортификационные сооружения и устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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