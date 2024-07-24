https://ria.ru/20240724/marochko-1961612589.html

ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко

ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024

ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил Марочко

Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:04

2024-07-24T07:04

2024-07-24T07:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После провала в населенном пункте Песчаное украинские боевики в спешном порядке укрепляют позиции в районе населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Также возводятся новые фортификационные сооружения и устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко