Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ldpr-1961665945.html
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале - РИА Новости, 24.07.2024
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале
ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:17
2024-07-24T12:17
происшествия
здоровье - общество
махачкала
россия
леонид слуцкий (политик)
расул гамзатов
лдпр
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961178292_4:0:1197:671_1920x0_80_0_0_04f8bcd3943b048e356e8ad9735b1674.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка. В ближайшее время депутаты ЛДПР займутся подготовкой соответствующих предложений", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия квеста, регулирования их лицензирования или вхождения в соответствующие реестры. Он подчеркнул, что трагедия в Махачкале - это чудовищная по своей сути ситуация, когда люди пришли отдохнуть, получить эмоции, а в итоге сгорели заживо.
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961602501.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961178292_0:22:835:648_1920x0_80_0_0_74a7897350be558d4af1ac317a3d586d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, махачкала, россия, леонид слуцкий (политик), расул гамзатов, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Расул Гамзатов, ЛДПР, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в квест-парке в Махачкале
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале

Слуцкий предложил ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале

© РИА НовостиВход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
«
"Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка. В ближайшее время депутаты ЛДПР займутся подготовкой соответствующих предложений", - сказал Слуцкий.
Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия квеста, регулирования их лицензирования или вхождения в соответствующие реестры. Он подчеркнул, что трагедия в Махачкале - это чудовищная по своей сути ситуация, когда люди пришли отдохнуть, получить эмоции, а в итоге сгорели заживо.
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Депутаты попросили Кабмин разработать стандарты безопасности для квестов
02:09
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМахачкалаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Расул ГамзатовЛДПРСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в квест-парке в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала