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В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале

В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале - РИА Новости, 24.07.2024

В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале

ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:17

2024-07-24T12:17

2024-07-24T12:17

происшествия

здоровье - общество

махачкала

россия

леонид слуцкий (политик)

расул гамзатов

лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка. В ближайшее время депутаты ЛДПР займутся подготовкой соответствующих предложений", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия квеста, регулирования их лицензирования или вхождения в соответствующие реестры. Он подчеркнул, что трагедия в Махачкале - это чудовищная по своей сути ситуация, когда люди пришли отдохнуть, получить эмоции, а в итоге сгорели заживо.

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