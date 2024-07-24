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В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале - РИА Новости, 24.07.2024
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале
ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:17
2024-07-24T12:17
2024-07-24T12:17
происшествия
здоровье - общество
махачкала
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леонид слуцкий (политик)
расул гамзатов
лдпр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка. В ближайшее время депутаты ЛДПР займутся подготовкой соответствующих предложений", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия квеста, регулирования их лицензирования или вхождения в соответствующие реестры. Он подчеркнул, что трагедия в Махачкале - это чудовищная по своей сути ситуация, когда люди пришли отдохнуть, получить эмоции, а в итоге сгорели заживо.
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, россия, леонид слуцкий (политик), расул гамзатов, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Расул Гамзатов, ЛДПР, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в квест-парке в Махачкале
В ЛДПР призвали ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале
Слуцкий предложил ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
«
"Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка. В ближайшее время депутаты ЛДПР займутся подготовкой соответствующих предложений", - сказал Слуцкий.
Лидер ЛДПР отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия квеста, регулирования их лицензирования или вхождения в соответствующие реестры. Он подчеркнул, что трагедия в Махачкале - это чудовищная по своей сути ситуация, когда люди пришли отдохнуть, получить эмоции, а в итоге сгорели заживо.