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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства - РИА Новости, 24.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:06 24.07.2024 (обновлено: 13:49 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства - РИА Новости, 24.07.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства
Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:06
2024-07-24T13:49
теракт в "крокус сити холле"
москва
россия
таджикистан
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;(Юсуфзода. — Прим. ред.) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности&quot;, — следует из судебного постановления.По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду в начале апреля. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет троих детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке, возможно, имел временную регистрацию на территории России, но не помнит адреса.Позднее из одного из судебных постановлений стало известно, что Юсуфзода "активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении".Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток по административной статье за неповиновение полиции при проверке документов. Более того, "при задержании (он. — Прим. ред.) оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", говорилось в опубликованном тексте постановления.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.По данному делу арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — пособничество в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html
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москва, россия, таджикистан, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Россия, Таджикистан, Крокус, Крокус Сити Холл
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода пытался уничтожить доказательства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"(Юсуфзода. — Прим. ред.) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности", — следует из судебного постановления.

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По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления.
Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду в начале апреля. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет троих детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке, возможно, имел временную регистрацию на территории России, но не помнит адреса.
Позднее из одного из судебных постановлений стало известно, что Юсуфзода "активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении".
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Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток по административной статье за неповиновение полиции при проверке документов. Более того, "при задержании (он. — Прим. ред.) оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", говорилось в опубликованном тексте постановления.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
По данному делу арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — пособничество в совершении этого преступления.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваРоссияТаджикистанКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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