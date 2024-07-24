https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства - РИА Новости, 24.07.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:06

2024-07-24T03:06

2024-07-24T13:49

теракт в "крокус сити холле"

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крокус сити холл

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, пытался уничтожить доказательства до своего задержания, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."(Юсуфзода. — Прим. ред.) по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности", — следует из судебного постановления.По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду в начале апреля. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет троих детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке, возможно, имел временную регистрацию на территории России, но не помнит адреса.Позднее из одного из судебных постановлений стало известно, что Юсуфзода "активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении".Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток по административной статье за неповиновение полиции при проверке документов. Более того, "при задержании (он. — Прим. ред.) оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", говорилось в опубликованном тексте постановления.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.По данному делу арестованы 12 человек. Четверке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — пособничество в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html

https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html

https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html

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