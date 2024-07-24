В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"
Общественный совет программы "Время героев" обсудил перспективы проекта
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта.
"На общественном совете программы "Время героев" подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта", - говорится в сообщении пресс-службы программы.
"Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие", - передает пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон - 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды, рассказали в пресс-службе "Время героев".
"Программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений", - добавил Комиссаров.
Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под началом опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки, уточнили в пресс-службе.