https://ria.ru/20240724/itogi-1961817289.html

В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"

В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев" - РИА Новости, 24.07.2024

В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"

В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

общество

россия

алексей комиссаров

сергей кириенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1953016015_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_61ba81d4bb8e32e2f894f60a94aaf978.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта. "На общественном совете программы "Время героев" подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта", - говорится в сообщении пресс-службы программы. "Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие", - передает пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон - 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды, рассказали в пресс-службе "Время героев". "Программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений", - добавил Комиссаров. Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под началом опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240628/putin-1956181205.html

https://ria.ru/20240626/matvienko-1955672155.html

https://ria.ru/20240701/chernyshenko-1956559010.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей комиссаров, сергей кириенко