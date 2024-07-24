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В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев" - РИА Новости, 24.07.2024
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20:38 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/itogi-1961817289.html
В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"
В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев" - РИА Новости, 24.07.2024
В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"
В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:38
2024-07-24T20:38
общество
россия
алексей комиссаров
сергей кириенко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта. "На общественном совете программы "Время героев" подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта", - говорится в сообщении пресс-службы программы. "Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие", - передает пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон - 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды, рассказали в пресс-службе "Время героев". "Программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений", - добавил Комиссаров. Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под началом опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки, уточнили в пресс-службе.
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общество, россия, алексей комиссаров, сергей кириенко
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, Сергей Кириенко
В АП подвели итоги первого модуля программы "Время героев"

Общественный совет программы "Время героев" обсудил перспективы проекта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Администрации президента РФ прошло заседание общественного совета программы "Время героев", где подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта.
"На общественном совете программы "Время героев" подвели итоги первого образовательного модуля и обсудили перспективы проекта", - говорится в сообщении пресс-службы программы.
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"Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие", - передает пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон - 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды, рассказали в пресс-службе "Время героев".
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"Программа первого модуля включала большое количество лекций, мастер-классов и выступлений", - добавил Комиссаров.
Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под началом опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки, уточнили в пресс-службе.
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