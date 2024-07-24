https://ria.ru/20240724/investitsii-1961692849.html

Ульяновская область лидирует в ПФО по объему инвестиций в основной капитал

Ульяновская область лидирует в ПФО по объему инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 24.07.2024

Ульяновская область лидирует в ПФО по объему инвестиций в основной капитал

Ульяновская область занимает первое место среди регионов ПФО по объему инвестиций в основной капитал, сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:28

2024-07-24T13:28

2024-07-24T13:28

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

инвестиции

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ульяновская область занимает первое место среди регионов ПФО по объему инвестиций в основной капитал, сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. "Общий объем инвестиций в основной капитал за первый квартал составил 23,8 миллиарда рублей – это 139,9% к уровню первого квартала прошлого года. Мы занимаем первое место среди регионов ПФО, показатель субъекта выше среднероссийского на 25,4%. Средний показатель по стране составляет 114,5%, по ПФО – 119,3%", - привели в пресс-службе облправительства слова Русских. Предприятиями и организациями Ульяновской области (без учета субъектов МСП) инвестировано 12,6 миллиарда рублей. Наибольший вклад в экономику региона внесли ООО "Арнест Упаковочные Решения", филиал ПАО "Ил" - Авиастар, "Завод Трехсосенский", филиал АО "Аэрокомпозит" в Ульяновске, "Автосвет". По данным заместителя председателя правительства Ульяновской области Сергея Васина, в структуре вложенных 12,6 миллиарда рублей наибольшая доля приходится на производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 2,9 миллиарда рублей, производство напитков – 1,2 миллиарда рублей. Наибольший процент инвестиций в основной капитал приходится на машины, оборудование, транспорт и инвентарь (60,8%), а также здания (кроме жилых) и сооружения (19,3%).

https://ria.ru/20240719/banki-1960763338.html

https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956431707.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, алексей русских, инвестиции