https://ria.ru/20240724/gosduma-1961674897.html

В Госдуме попросили проверить действия Лолиты на соответствие закону

В Госдуме попросили проверить действия Лолиты на соответствие закону - РИА Новости, 24.07.2024

В Госдуме попросили проверить действия Лолиты на соответствие закону

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой проверить действия певицы... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:43

2024-07-24T12:43

2024-07-24T12:58

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой проверить действия певицы Лолиты Милявской на соответствие законодательству РФ, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание указанные обстоятельства, прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить провести проверку действий певицы Лолиты Марковны Милявской на соответствие законодательству Российской Федерации", - сказано в обращении. В обращении отмечается, что в июле 2024 года на концертах в Москве и Санкт-Петербурге Лолита исполнила песню "Кадиллак" рэпера Моргенштерна*, а также композицию "Монолог" из репертуара Аллы Пугачевой, уехавшей из России и "позволявшей себе выражения, дискредитирующие наш народ и страну". "В сети интернет растиражированы видео с фрагментами выступления, вызвавшими гнев российских граждан, где певица вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания, что прямо противоречит основным принципам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809", - считает автор обращения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240722/drozdov-1961268594.html

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