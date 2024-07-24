https://ria.ru/20240724/gosduma-1961641569.html

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по правам инвалидов

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 24.07.2024

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по правам инвалидов

Депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новых людей" внесли в ГД законопроект о введении в РФ института уполномоченного при президенте РФ по защите прав... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:57

2024-07-24T10:57

2024-07-24T10:58

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новых людей" внесли в ГД законопроект о введении в РФ института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов, законопроект доступен в думской базе данных. "Статья 1 1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов, а также уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах Российской Федерации", - сказано в проекте закона. Согласно документу, такого уполномоченного назначает президент РФ с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд. Уполномоченным по защите прав инвалидов сможет стать человек не моложе 30 лет с высшим образованием, уточняется в законопроекте. "Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации", - сказано в законопроекте. При этом, в соответствии с проектом, уполномоченный не может быть членом Совета Федерации, депутатом ГД, законодательного органа госвласти субъекта РФ, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, отмечается в нем. "Уполномоченный рассматривает жалобы инвалидов; участвует в рассмотрении дел арбитражными судами; участвует в уголовном судопроизводстве; имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения; имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания; осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов. Уполномоченный вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах", - написано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

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