https://ria.ru/20240724/gosduma-1961598701.html
В ГД предлагают создать институт уполномоченного по защите прав инвалидов
В ГД предлагают создать институт уполномоченного по защите прав инвалидов - РИА Новости, 24.07.2024
В ГД предлагают создать институт уполномоченного по защите прав инвалидов
Депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новых людей" внесут в ГД проект о введении в РФ института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:37
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новых людей" внесут в ГД проект о введении в РФ института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Статья 1 1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов, а также уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах Российской Федерации", - сказано в проекте закона. Такого уполномоченного назначает президент РФ с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд. Уполномоченным по защите прав инвалидов сможет стать человек не моложе 30 лет с высшим образованием, уточняется в законопроекте. "Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации", - сказано в документе. Уполномоченный не может быть членом Совета Федерации, депутатом ГД, законодательного органа госвласти субъекта РФ, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, отмечается в нем. "Уполномоченный рассматривает жалобы инвалидов; участвует в рассмотрении дел арбитражными судами; участвует в уголовном судопроизводстве; имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения; имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания; осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов. Уполномоченный вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961470856.html
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Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
В ГД предлагают создать институт уполномоченного по защите прав инвалидов
В ГД предлагают создать институт уполномоченного по защите прав инвалидов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новых людей" внесут в ГД проект о введении в РФ института уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Статья 1 1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов, а также уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах Российской Федерации", - сказано в проекте закона.
Такого уполномоченного назначает президент РФ
с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд. Уполномоченным по защите прав инвалидов сможет стать человек не моложе 30 лет с высшим образованием, уточняется в законопроекте.
"Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации", - сказано в документе.
Уполномоченный не может быть членом Совета Федерации
, депутатом ГД, законодательного органа госвласти субъекта РФ, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, отмечается в нем.
"Уполномоченный рассматривает жалобы инвалидов; участвует в рассмотрении дел арбитражными судами; участвует в уголовном судопроизводстве; имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения; имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания; осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов. Уполномоченный вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах", - написано в пояснительной записке к законопроекту.