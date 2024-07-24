https://ria.ru/20240724/front-1961605561.html

СМИ: Украина открыла новый фронт против России

СМИ: Украина открыла новый фронт против России - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: Украина открыла новый фронт против России

Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:38

2024-07-24T03:38

2024-07-24T07:19

россия

украина

африка

юрий пивоваров

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point."В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", — говорится в материале.Как напоминает автор статьи, многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине."Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане", — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.Киев, сообщается в материале, пытается нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше."В условиях гибридного конфликта с Россией, который, похоже, будет продолжаться еще долго, Киев намерен <…> лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе", — заключается в статье.Россия в последнее время активно развивает отношения со странами Африки. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия — Африка, на который приехали делегации из 48 стран. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд стран "достаточно ревностно" относятся к стратегии Москвы, России надо хорошо работать, чтобы выдерживать конкуренцию в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html

россия

украина

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россия, украина, африка, юрий пивоваров, дмитрий песков