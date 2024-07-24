Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина открыла новый фронт против России - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 24.07.2024 (обновлено: 07:19 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/front-1961605561.html
СМИ: Украина открыла новый фронт против России
СМИ: Украина открыла новый фронт против России - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: Украина открыла новый фронт против России
Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:38
2024-07-24T07:19
россия
украина
африка
юрий пивоваров
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point."В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", — говорится в материале.Как напоминает автор статьи, многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине."Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане", — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.Киев, сообщается в материале, пытается нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше."В условиях гибридного конфликта с Россией, который, похоже, будет продолжаться еще долго, Киев намерен &lt;…&gt; лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе", — заключается в статье.Россия в последнее время активно развивает отношения со странами Африки. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия — Африка, на который приехали делегации из 48 стран. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд стран "достаточно ревностно" относятся к стратегии Москвы, России надо хорошо работать, чтобы выдерживать конкуренцию в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958859641.html
россия
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_759208b470fac7fe84ab0bc58b7d0c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, африка, юрий пивоваров, дмитрий песков
Россия, Украина, Африка, Юрий Пивоваров, Дмитрий Песков
СМИ: Украина открыла новый фронт против России

Le Point: Украина пытается сорвать планы России в Африке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point.
«
"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", — говорится в материале.
Как напоминает автор статьи, многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине.
"Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане", — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Африка — кадровый резерв России?
18 июля, 08:00
Киев, сообщается в материале, пытается нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше.
"В условиях гибридного конфликта с Россией, который, похоже, будет продолжаться еще долго, Киев намерен <…> лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе", — заключается в статье.
Россия в последнее время активно развивает отношения со странами Африки. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия — Африка, на который приехали делегации из 48 стран. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд стран "достаточно ревностно" относятся к стратегии Москвы, России надо хорошо работать, чтобы выдерживать конкуренцию в регионе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО планирует усилить присутствие на Ближнем Востоке и в Африке
10 июля, 23:42
 
РоссияУкраинаАфрикаЮрий ПивоваровДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала