СМИ: Украина открыла новый фронт против России
Le Point: Украина пытается сорвать планы России в Африке
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point.
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"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", — говорится в материале.
Как напоминает автор статьи, многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине.
"Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане", — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.
Африка — кадровый резерв России?
18 июля, 08:00
Киев, сообщается в материале, пытается нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше.
"В условиях гибридного конфликта с Россией, который, похоже, будет продолжаться еще долго, Киев намерен <…> лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе", — заключается в статье.
Россия в последнее время активно развивает отношения со странами Африки. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия — Африка, на который приехали делегации из 48 стран. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд стран "достаточно ревностно" относятся к стратегии Москвы, России надо хорошо работать, чтобы выдерживать конкуренцию в регионе.
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