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В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка
В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.07.2024
В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка
Новорожденную девочку нашли вечером на улице в городе Фатеж, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУСК по Курской области в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:27
2024-07-24T14:27
2024-07-24T14:27
происшествия
курская область
лесной
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Новорожденную девочку нашли вечером на улице в городе Фатеж, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУСК по Курской области в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что 22 июля 2024 года в вечернее время случайный прохожий обнаружил новорожденного ребенка женского пола на участке местности вблизи улицы Лесная города Фатеж Курской области. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, оставившего ребенка, и выявления всех обстоятельств преступления.
https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html
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происшествия, курская область, лесной
Происшествия, Курская область, Лесной
В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка
В Курской области на улице нашли новорожденную девочку, заведено уголовное дело