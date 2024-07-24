https://ria.ru/20240724/devochka-1961715446.html

В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка

В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.07.2024

В Курской области на улице нашли новорожденного ребенка

Новорожденную девочку нашли вечером на улице в городе Фатеж, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУСК по Курской области в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:27

2024-07-24T14:27

2024-07-24T14:27

происшествия

курская область

лесной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Новорожденную девочку нашли вечером на улице в городе Фатеж, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУСК по Курской области в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что 22 июля 2024 года в вечернее время случайный прохожий обнаружил новорожденного ребенка женского пола на участке местности вблизи улицы Лесная города Фатеж Курской области. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, оставившего ребенка, и выявления всех обстоятельств преступления.

https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html

курская область

лесной

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, лесной