Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону СВО автомобили, дроны и медикаменты (скриншот видео)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов", - сообщил Дрозденко.
Он также добавил, что Ленобласть финансово поддерживает изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО. "Уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА - привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!" - сказал Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что регион отправляет на СВО гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, материалы, запасные части для проведения текущего ремонта техники, участвующей в операции. В Ленинградской области создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами Ленинградской области, госпиталями и ремонтными базами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей – через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения жителей.