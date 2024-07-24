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Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты - РИА Новости, 24.07.2024
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Ленинградская область
 
18:26 24.07.2024
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Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты
Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты - РИА Новости, 24.07.2024
Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:26
2024-07-24T18:26
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА, сообщает пресс-служба правительства региона. "Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов", - сообщил Дрозденко. Он также добавил, что Ленобласть финансово поддерживает изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО. "Уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА - привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!" - сказал Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что регион отправляет на СВО гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, материалы, запасные части для проведения текущего ремонта техники, участвующей в операции. В Ленинградской области создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами Ленинградской области, госпиталями и ремонтными базами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей – через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения жителей.
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ленинградская область, александр дрозденко, сво
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, СВО

Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты

© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону СВО автомобили, дроны и медикаменты (скриншот видео)
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону СВО автомобили, дроны и медикаменты (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов", - сообщил Дрозденко.
Он также добавил, что Ленобласть финансово поддерживает изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО. "Уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА - привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!" - сказал Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что регион отправляет на СВО гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, материалы, запасные части для проведения текущего ремонта техники, участвующей в операции. В Ленинградской области создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами Ленинградской области, госпиталями и ремонтными базами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей – через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения жителей.
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