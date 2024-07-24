https://ria.ru/20240724/boytsy-1961785239.html

Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты

Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты - РИА Новости, 24.07.2024

Бойцы СВО получили от Ленобласти автомобили, дроны и медикаменты

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:26

2024-07-24T18:26

2024-07-24T18:26

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

сво

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал в зону спецоперации группировке "Север" внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА, сообщает пресс-служба правительства региона. "Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов", - сообщил Дрозденко. Он также добавил, что Ленобласть финансово поддерживает изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО. "Уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА - привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!" - сказал Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что регион отправляет на СВО гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, материалы, запасные части для проведения текущего ремонта техники, участвующей в операции. В Ленинградской области создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами Ленинградской области, госпиталями и ремонтными базами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей – через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения жителей.

https://ria.ru/20240415/reabilitatsiya-1940215068.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, сво