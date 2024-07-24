https://ria.ru/20240724/blagoustroystvo-1961782370.html

Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта

Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.07.2024

Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта

В Тверской области активно ведутся работы на объектах благоустройства в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:15

2024-07-24T18:15

2024-07-24T18:15

тверская область

кашин

вышний волочек

осташков

игорь руденя

тверская область

нацпроекты

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Тверской области активно ведутся работы на объектах благоустройства в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"; всего в 2024 году в программу включены 66 объектов из 37 муниципалитетов, работы завершены на 32 из них, сообщает пресс-служба регправительства. "Комфортная городская среда необходима и самим жителям, и гостям Верхневолжья. Обустройство и развитие общественных территорий – это, в том числе возможность лучше узнать историю тверского края и страны", – отметил губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. В текущем году по национальному проекту в Верхневолжье приводят в порядок 13 дворовых и 53 общественные территории. В частности, завершены работы по благоустройству трех дворовых территорий и сквера на Соборной площади в Кашине. Установлен веревочный аттракцион в парке "Острова" в Вышнем Волочке. Обустроены пешеходные зоны в парке "Свободы" и на улице Загородная в Осташкове. В муниципалитетах также устанавливаются малые архитектурные формы в скверах и парках, на прилегающих территориях к домам культуры, музеям и другим общественным зданиям, говорится в сообщении. В 2024 году реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на конкурсных объектах в городах Старица, Торопец, Весьегонск, в стадии завершения – проекты в городах Красный Холм, Лихославль и Конаково. В этом году также началась реализация проектов – победителей VIII конкурса: это Советская площадь "Бежецкая ярмарка" в Бежецке, парковая зона по ул. Венецианова (третий этап) в Удомле и Площадь 9 января в Торжке. Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html

https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936403873.html

кашин

вышний волочек

осташков

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кашин, вышний волочек, осташков, игорь руденя, тверская область, нацпроекты