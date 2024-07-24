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Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:15 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/blagoustroystvo-1961782370.html
Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта
Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.07.2024
Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта
В Тверской области активно ведутся работы на объектах благоустройства в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:15
2024-07-24T18:15
тверская область
кашин
вышний волочек
осташков
игорь руденя
тверская область
нацпроекты
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Тверской области активно ведутся работы на объектах благоустройства в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"; всего в 2024 году в программу включены 66 объектов из 37 муниципалитетов, работы завершены на 32 из них, сообщает пресс-служба регправительства. "Комфортная городская среда необходима и самим жителям, и гостям Верхневолжья. Обустройство и развитие общественных территорий – это, в том числе возможность лучше узнать историю тверского края и страны", – отметил губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. В текущем году по национальному проекту в Верхневолжье приводят в порядок 13 дворовых и 53 общественные территории. В частности, завершены работы по благоустройству трех дворовых территорий и сквера на Соборной площади в Кашине. Установлен веревочный аттракцион в парке "Острова" в Вышнем Волочке. Обустроены пешеходные зоны в парке "Свободы" и на улице Загородная в Осташкове. В муниципалитетах также устанавливаются малые архитектурные формы в скверах и парках, на прилегающих территориях к домам культуры, музеям и другим общественным зданиям, говорится в сообщении. В 2024 году реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на конкурсных объектах в городах Старица, Торопец, Весьегонск, в стадии завершения – проекты в городах Красный Холм, Лихославль и Конаково. В этом году также началась реализация проектов – победителей VIII конкурса: это Советская площадь "Бежецкая ярмарка" в Бежецке, парковая зона по ул. Венецианова (третий этап) в Удомле и Площадь 9 января в Торжке. Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html
https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936403873.html
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кашин, вышний волочек, осташков, игорь руденя, тверская область, нацпроекты
Тверская область, Кашин, Вышний Волочек, Осташков, Игорь Руденя, Тверская область, Нацпроекты

Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта
Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Более 30 объектов благоустроили в Тверской области в рамках нацпроекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Тверской области активно ведутся работы на объектах благоустройства в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"; всего в 2024 году в программу включены 66 объектов из 37 муниципалитетов, работы завершены на 32 из них, сообщает пресс-служба регправительства.
"Комфортная городская среда необходима и самим жителям, и гостям Верхневолжья. Обустройство и развитие общественных территорий – это, в том числе возможность лучше узнать историю тверского края и страны", – отметил губернатор Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Руденя поставил задачи по сохранению объектов культурного наследия
23 января, 16:06
В текущем году по национальному проекту в Верхневолжье приводят в порядок 13 дворовых и 53 общественные территории. В частности, завершены работы по благоустройству трех дворовых территорий и сквера на Соборной площади в Кашине. Установлен веревочный аттракцион в парке "Острова" в Вышнем Волочке. Обустроены пешеходные зоны в парке "Свободы" и на улице Загородная в Осташкове. В муниципалитетах также устанавливаются малые архитектурные формы в скверах и парках, на прилегающих территориях к домам культуры, музеям и другим общественным зданиям, говорится в сообщении.
В 2024 году реализуются проекты-победители VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на конкурсных объектах в городах Старица, Торопец, Весьегонск, в стадии завершения – проекты в городах Красный Холм, Лихославль и Конаково.
В этом году также началась реализация проектов – победителей VIII конкурса: это Советская площадь "Бежецкая ярмарка" в Бежецке, парковая зона по ул. Венецианова (третий этап) в Удомле и Площадь 9 января в Торжке. Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона ведется благоустройство скверов, садов, набережных и других территорий за счет субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха жителей, заключили в пресс-службе.
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Более 60 общественных территорий благоустроят в Тверской области
28 марта, 15:31
 
Тверская областьКашинВышний ВолочекОсташковИгорь РуденяТверская областьНацпроекты
 
 
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