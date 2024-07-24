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Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным

Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным - РИА Новости, 24.07.2024

Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным

Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:42

2024-07-24T22:42

2024-07-24T22:55

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент", - заявила Жан-Пьер на брифингеПо ее словам, Байден в минувшую субботу общался с небольшой группой советников и с семьей."Он обдумывал, как быть дальше. Днем в субботу он принял это решение", - сказала Жан-Пьер.Она подчеркнула, что выход Байдена из гонки "не связан с его здоровьем", а детали решения и причины изложит сам президент в среду в 20.00 (03.00 четверга мск)."Хромой уткой" Байден себя не ощущает, заверила Жан-Пьер.

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Наталья Макарова

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