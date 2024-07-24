Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 24.07.2024 (обновлено: 22:55 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/bayden-1961832544.html
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным - РИА Новости, 24.07.2024
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным
Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:42
2024-07-24T22:55
джо байден
сша
выборы президента сша — 2024
президентские выборы в сша
в мире
карин жан-пьер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент", - заявила Жан-Пьер на брифингеПо ее словам, Байден в минувшую субботу общался с небольшой группой советников и с семьей."Он обдумывал, как быть дальше. Днем в субботу он принял это решение", - сказала Жан-Пьер.Она подчеркнула, что выход Байдена из гонки "не связан с его здоровьем", а детали решения и причины изложит сам президент в среду в 20.00 (03.00 четверга мск)."Хромой уткой" Байден себя не ощущает, заверила Жан-Пьер.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, сша, выборы президента сша — 2024, президентские выборы в сша, в мире, карин жан-пьер
Джо Байден, США, Выборы президента США — 2024, Президентские выборы в США, В мире, Карин Жан-Пьер
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным

Белый дом: решение о выходе из борьбы за пост президента было для Байдена личным

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент", - заявила Жан-Пьер на брифинге
По ее словам, Байден в минувшую субботу общался с небольшой группой советников и с семьей.
"Он обдумывал, как быть дальше. Днем в субботу он принял это решение", - сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что выход Байдена из гонки "не связан с его здоровьем", а детали решения и причины изложит сам президент в среду в 20.00 (03.00 четверга мск).
"Хромой уткой" Байден себя не ощущает, заверила Жан-Пьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
Вчера, 08:00
 
Джо БайденСШАВыборы президента США — 2024Президентские выборы в СШАВ миреКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала