https://ria.ru/20240724/bayden-1961832544.html
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным - РИА Новости, 24.07.2024
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным
Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:42
2024-07-24T22:42
2024-07-24T22:55
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент", - заявила Жан-Пьер на брифингеПо ее словам, Байден в минувшую субботу общался с небольшой группой советников и с семьей."Он обдумывал, как быть дальше. Днем в субботу он принял это решение", - сказала Жан-Пьер.Она подчеркнула, что выход Байдена из гонки "не связан с его здоровьем", а детали решения и причины изложит сам президент в среду в 20.00 (03.00 четверга мск)."Хромой уткой" Байден себя не ощущает, заверила Жан-Пьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Джо Байден, США, Выборы президента США — 2024, Президентские выборы в США, В мире, Карин Жан-Пьер
Белый дом назвал решение Байдена о выходе из президентской гонки сложным
Белый дом: решение о выходе из борьбы за пост президента было для Байдена личным
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от борьбы за пост, принял сложное и личное решение, но со здоровьем оно не связано, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент", - заявила Жан-Пьер на брифинге
По ее словам, Байден в минувшую субботу общался с небольшой группой советников и с семьей.
"Он обдумывал, как быть дальше. Днем в субботу он принял это решение", - сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что выход Байдена из гонки "не связан с его здоровьем", а детали решения и причины изложит сам президент в среду в 20.00 (03.00 четверга мск).
"Хромой уткой" Байден себя не ощущает, заверила Жан-Пьер.