Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске
Бастрыкин поручил арестовать мужчину, жестоко избившего пенсионера в Ульяновске
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В соцмедиа сообщалось о совершении мужчиной противоправных действий в отношении пенсионера в Ульяновске, отметил информационный центр СК России. Фигурант жестоко избил пожилого мужчину на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов.
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Ранее в региональном УМВД России сообщали, что установили и задержали подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения, проживающий в Ульяновске. По предварительной версии, конфликт произошел после того, как потерпевший в состоянии опьянения нецензурно высказался в адрес родственницы задержанного.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации... дал указание руководителю СУСК России по Ульяновской области... возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Кроме того, Бастрыкин поручил... принять меры к задержанию фигуранта и избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем представить доклад", - говорится в сообщении информационного центра СК России.
Следственное управление СК России по Ульяновской области организовало собственную проверку по факту происшествия.
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