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Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске - РИА Новости, 24.07.2024
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22:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bastrykin-1961828555.html
Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске
Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске - РИА Новости, 24.07.2024
Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:04
2024-07-24T22:04
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В соцмедиа сообщалось о совершении мужчиной противоправных действий в отношении пенсионера в Ульяновске, отметил информационный центр СК России. Фигурант жестоко избил пожилого мужчину на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов. Ранее в региональном УМВД России сообщали, что установили и задержали подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения, проживающий в Ульяновске. По предварительной версии, конфликт произошел после того, как потерпевший в состоянии опьянения нецензурно высказался в адрес родственницы задержанного. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации... дал указание руководителю СУСК России по Ульяновской области... возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Кроме того, Бастрыкин поручил... принять меры к задержанию фигуранта и избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем представить доклад", - говорится в сообщении информационного центра СК России. Следственное управление СК России по Ульяновской области организовало собственную проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
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ульяновск
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске

Бастрыкин поручил арестовать мужчину, жестоко избившего пенсионера в Ульяновске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В соцмедиа сообщалось о совершении мужчиной противоправных действий в отношении пенсионера в Ульяновске, отметил информационный центр СК России. Фигурант жестоко избил пожилого мужчину на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов.
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Ранее в региональном УМВД России сообщали, что установили и задержали подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения, проживающий в Ульяновске. По предварительной версии, конфликт произошел после того, как потерпевший в состоянии опьянения нецензурно высказался в адрес родственницы задержанного.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации... дал указание руководителю СУСК России по Ульяновской области... возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Кроме того, Бастрыкин поручил... принять меры к задержанию фигуранта и избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем представить доклад", - говорится в сообщении информационного центра СК России.
Следственное управление СК России по Ульяновской области организовало собственную проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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