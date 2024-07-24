https://ria.ru/20240724/bastrykin-1961828555.html

Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске

Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске - РИА Новости, 24.07.2024

Бастрыкин поручил арестовать мужчину, избившего пенсионера в Ульяновске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:04

2024-07-24T22:04

2024-07-24T22:04

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ульяновскому следкому арестовать мужчину, который жестоко избил пенсионера на детской площадке в Ульяновске, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В соцмедиа сообщалось о совершении мужчиной противоправных действий в отношении пенсионера в Ульяновске, отметил информационный центр СК России. Фигурант жестоко избил пожилого мужчину на детской площадке во дворе одного из многоквартирных домов. Ранее в региональном УМВД России сообщали, что установили и задержали подозреваемого в избиении мужчины. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения, проживающий в Ульяновске. По предварительной версии, конфликт произошел после того, как потерпевший в состоянии опьянения нецензурно высказался в адрес родственницы задержанного. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации... дал указание руководителю СУСК России по Ульяновской области... возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Кроме того, Бастрыкин поручил... принять меры к задержанию фигуранта и избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем представить доклад", - говорится в сообщении информационного центра СК России. Следственное управление СК России по Ульяновской области организовало собственную проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

https://ria.ru/20240606/khuligan-1951157902.html

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ульяновск

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)