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"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 23.07.2024 (обновлено: 22:44 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:02
2024-07-23T22:44
в мире
украина
россия
киев
пьетро паролин
владимир зеленский
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале Зеленского. "Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно", — сказал он.Зеленский также охарактеризовал визит Паролина как "сильный сигнал со стороны Ватикана" и выразил благодарность за участие в саммите в Швейцарии в июне.Ранее глава киевского режима в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Читайте в Дзен: Все лучшее – потомкам. На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы". Что разозлило аналитиков в Киеве?Залужный сделал первое заявление в качестве посла и выдвинул требование Западу. От чего, по его мнению, должны отказаться союзники?
https://radiosputnik.ru/20240723/zelenskiy-tramp-1961414781.html
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в мире, украина, россия, киев, пьетро паролин, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Пьетро Паролин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

Зеленский назвал необходимым скорейшее завершение конфликта с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время встречи в Киеве. 23 июля 2024
Владимир Зеленский и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время встречи в Киеве. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время встречи в Киеве. 23 июля 2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
"Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно", — сказал он.
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Зеленский также охарактеризовал визит Паролина как "сильный сигнал со стороны Ватикана" и выразил благодарность за участие в саммите в Швейцарии в июне.
Ранее глава киевского режима в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевПьетро ПаролинВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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