https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961537231.html

"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.07.2024

"Как можно скорее". Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:02

2024-07-23T18:02

2024-07-23T22:44

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале Зеленского. "Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно", — сказал он.Зеленский также охарактеризовал визит Паролина как "сильный сигнал со стороны Ватикана" и выразил благодарность за участие в саммите в Швейцарии в июне.Ранее глава киевского режима в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Читайте в Дзен: Все лучшее – потомкам. На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы". Что разозлило аналитиков в Киеве?Залужный сделал первое заявление в качестве посла и выдвинул требование Западу. От чего, по его мнению, должны отказаться союзники?

https://radiosputnik.ru/20240723/zelenskiy-tramp-1961414781.html

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961522650.html

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в мире, украина, россия, киев, пьетро паролин, владимир зеленский, владимир путин