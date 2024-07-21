https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным - РИА Новости, 21.07.2024

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин, об этом глава киевского... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:27

2024-07-21T18:27

2024-07-21T19:59

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин, об этом глава киевского режима заявил в интервью британскому телевидению."Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или не Путин — какая разница? Если мы хотим закончить войну — и у нас есть все силы для этого — и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает", — сказал он.По словам Зеленского, у Киева появится готовность вести переговоры, если к следующему саммиту по Украине "будет готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план".Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Мирные предложения ПутинаВ середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961008153.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960872807.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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