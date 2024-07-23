https://ria.ru/20240723/vybory-1961358833.html

В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины

В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины - РИА Новости, 23.07.2024

В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины

Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажутся на перспективах Украины, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:40

2024-07-23T04:40

2024-07-23T04:40

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александр дубинский

камала харрис

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажутся на перспективах Украины, такое мнение высказал в своем Telegram-канале Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене."Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — написал он.Как полагает Дубинский, у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден предложил в качестве кандидата от Демпартии, хватает проблем, мирный план наподобие того, что предлагает кандидат от республиканцев Дональд Трамп, она не в состоянии.Резкие перемены, по мнению депутата, ждут и Европу. При этом обещанное Киевом "контрнаступление" ВСУ не нужно ни ЕС, ни США, считает он."Кто-то скажет, что сыграла ставка Путина. Я скажу – пришла расплата за узость мысли, безграничное самомнение и "внешнеполитический гений" (главы офиса Зеленского — Прим. Ред. Андрея) Ермака", — добавил Дубинский.Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961358384.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html

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в мире, сша, украина, европа, джо байден, александр дубинский, камала харрис, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз