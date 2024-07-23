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В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины - РИА Новости, 23.07.2024
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04:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vybory-1961358833.html
В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины
В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины - РИА Новости, 23.07.2024
В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины
Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажутся на перспективах Украины, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:40
2024-07-23T04:40
в мире
сша
украина
европа
джо байден
александр дубинский
камала харрис
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажутся на перспективах Украины, такое мнение высказал в своем Telegram-канале Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене."Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — написал он.Как полагает Дубинский, у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден предложил в качестве кандидата от Демпартии, хватает проблем, мирный план наподобие того, что предлагает кандидат от республиканцев Дональд Трамп, она не в состоянии.Резкие перемены, по мнению депутата, ждут и Европу. При этом обещанное Киевом "контрнаступление" ВСУ не нужно ни ЕС, ни США, считает он."Кто-то скажет, что сыграла ставка Путина. Я скажу – пришла расплата за узость мысли, безграничное самомнение и "внешнеполитический гений" (главы офиса Зеленского — Прим. Ред. Андрея) Ермака", — добавил Дубинский.Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961358384.html
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в мире, сша, украина, европа, джо байден, александр дубинский, камала харрис, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден, Александр Дубинский, Камала Харрис, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины

Депутат Дубинский: отказ Байдена от выборов станет "черным лебедем" для Украины

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки негативно скажутся на перспективах Украины, такое мнение высказал в своем Telegram-канале Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
"Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — написал он.
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СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки
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Как полагает Дубинский, у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден предложил в качестве кандидата от Демпартии, хватает проблем, мирный план наподобие того, что предлагает кандидат от республиканцев Дональд Трамп, она не в состоянии.
Резкие перемены, по мнению депутата, ждут и Европу. При этом обещанное Киевом "контрнаступление" ВСУ не нужно ни ЕС, ни США, считает он.
"Кто-то скажет, что сыграла ставка Путина. Я скажу – пришла расплата за узость мысли, безграничное самомнение и "внешнеполитический гений" (главы офиса Зеленского — Прим. Ред. Андрея) Ермака", — добавил Дубинский.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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