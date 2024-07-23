https://ria.ru/20240723/uchebniki-1961507239.html

Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН

Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:07

2024-07-23T16:07

2024-07-23T16:07

общество

валентина матвиенко

лилия гумерова

российская академия наук

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Законопроектом предлагается закрепить участие федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"... в проводимой министерством просвещения Российской Федерации экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.

https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф