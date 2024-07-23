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Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН - РИА Новости, 23.07.2024
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16:07 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/uchebniki-1961507239.html
Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН
Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:07
2024-07-23T16:07
общество
валентина матвиенко
лилия гумерова
российская академия наук
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Законопроектом предлагается закрепить участие федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"... в проводимой министерством просвещения Российской Федерации экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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общество, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Российская академия наук, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла во втором чтении проект об экспертизе учебников РАН

Госдума приняла во втором чтении проект о возобновлении РАН экспертизы учебников

© РИА Новости / Анна ВолковаУчебники в школе
Учебники в школе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Анна Волкова
Учебники в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук.
В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.
«
"Законопроектом предлагается закрепить участие федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"... в проводимой министерством просвещения Российской Федерации экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что до 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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ОбществоВалентина МатвиенкоЛилия ГумероваРоссийская академия наукГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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