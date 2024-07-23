Исследование выявило самый перспективный для трудоустройства регион
hh.ru: амурская область заняла первое место по перспективности трудоустройства
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Амурская область стала лидером по перспективности трудоустройства в третьем квартале 2024 года, обогнав Забайкальский край и Татарстан, в свою очередь Москва заняла 62-е место, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru.
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"Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3-м квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла ... Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Забайкальский край (77,30), Республика Татарстан (77,04 балла) ... Москва оказалась на 62-м месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что на одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, а медиана предлагаемой зарплаты составляет 92,6 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения - 19,4 тысячи рублей.
В список лидеров по перспективности трудоустройства также вошли Еврейская АО, Рязанская область, Башкирия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Бурятия и Воронежская область.
По подсчетам аналитиков, в столице наблюдается более высокая конкуренция за рабочие места, чем по стране в целом - 4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по России. В Москве также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму - 92,2 тысячи рублей к 25,9 тысячи рублей.
В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Ненецкого АО - с 42-го места регион опустился сразу на 70-е место. За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места - с 3,1 до 3,5 резюме на вакансию.