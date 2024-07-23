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В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН

В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН - РИА Новости, 23.07.2024

В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН

Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в новой Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных службах. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:33

2024-07-23T14:33

2024-07-23T15:06

москва

новомосковский административный округ

российская академия наук

российская академия естественных наук

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в новой Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных службах. "Предварительно, все произошло в понедельник вечером. Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское в Новомосковском административном округе Москвы", - сказал собеседник. По его словам, это мог быть несчастный случай, устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка. По информации на сайте учреждения, Бондаренко - ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Работала в институте с 1988 года.

https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

москва

новомосковский административный округ

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