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В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН - РИА Новости, 23.07.2024
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14:33 23.07.2024 (обновлено: 15:06 23.07.2024)
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В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН
В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН - РИА Новости, 23.07.2024
В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН
Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в новой Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных службах. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:33
2024-07-23T15:06
москва
новомосковский административный округ
российская академия наук
российская академия естественных наук
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в новой Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных службах. "Предварительно, все произошло в понедельник вечером. Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское в Новомосковском административном округе Москвы", - сказал собеседник. По его словам, это мог быть несчастный случай, устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка. По информации на сайте учреждения, Бондаренко - ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Работала в институте с 1988 года.
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москва, новомосковский административный округ, российская академия наук, российская академия естественных наук, происшествия
Москва, Новомосковский административный округ, Российская академия наук, Российская академия естественных наук, Происшествия
В Новой Москве погибла научный сотрудник Института экономики РАН

В Новой Москве нашли мертвой ученую-экономиста Валентину Бондаренко

© Институт экономики РАННаучный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко
Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Институт экономики РАН
Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Научный сотрудник Института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в новой Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных службах.
«
"Предварительно, все произошло в понедельник вечером. Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское в Новомосковском административном округе Москвы", - сказал собеседник.
По его словам, это мог быть несчастный случай, устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка.
По информации на сайте учреждения, Бондаренко - ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Работала в институте с 1988 года.
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