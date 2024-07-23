Как правильно написать заявление на развод: образец, тонкости и нюансы
Заявление на развод. Архивное фото
Оглавление
- Заявление на развод
- Образцы заявлений
- Без детей
- С детьми
- По обоюдному согласию
- Без согласия супруга
- Со взыскиванием алиментов
- Правила оформления заявлений
- Как написать заявление на развод
- Основные требования к содержанию заявления
- Примеры и шаблоны
- Возможные ошибки при написании заявления
- Как подать заявление на развод
- В районный суд
- В мировой суд
- Необходимые документы
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Для того, чтобы расторгнуть брак, нужно подавать заявление на развод через ЗАГС или суд. Как правильно его написать в 2024 году, какие есть нюансы в образце, если есть несовершеннолетние дети, необходимы алименты или возник спор о разделе имущества, в каких случаях подавать исковое заявление в мировой суд, а в каких - в районный, через какое время состоится развод после подачи документов, если расторжение брака происходит по обоюдному согласию, — в материале РИА Новости.
Заявление на развод
Если супруги проживают в разных городах или не смогли договориться между собой о разделе имущества и о том, с кем в дальнейшем будет проживать их совместный ребенок, то получить развод можно через суд. Если оба супруга пришли к обоюдному решению, то можно подать заявление в ЗАГС.
Образцы заявлений
От того, происходит ли расторжение брака по взаимному согласию супругов и есть ли у них общие несовершеннолетние дети, зависит та информация, которую необходимо будет указать в заявлении.
Без детей
Если заявление было направлено в мировой суд, то его рассматривают в течение одного месяца, федеральный - в течение двух. Если супруги не завели детей, то обычно брак может быть расторгнут уже за одно заседание. Может быть назначено второе заседание через одну-две недели, если супруги к тому же не делят имущество.
Судья имеет право предоставить три месяца для примирения, если один из супругов отказывается разводиться. Расторжение брака без детей, но с разделением имущества может затянуться на несколько месяцев.
Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы Константин Кудряшов отмечает: “К имуществу относятся квартиры, автомобили, доли в бизнесе и другое. При этом, неважно, на чье имя все записано и кто именно оплачивал покупку. К личному имуществу, не подлежащему разделу, относятся только те ценные вещи, которые супруги приобретали до заключения брака, или полученные в период брака в подарок или по наследству.
Если супруги во время совместного проживания заключили брачный договор, то ситуация с разделом может сильно облегчиться. Но только в том случае, если выгода для каждого из супругов приблизительно одинакова. Договор можно оспорить, если он носит крайне невыгодный характер для одного из супругов.
Если договора нет, то все имущество делится пополам. Бывает, что делают запрос о разделе с учетом интересов детей. Стоит учесть, что делить можно и общие долги”.
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
С детьми
В заявлении можно указать требования места проживания несовершеннолетнего ребенка. Для этого привлекаются органы опеки и попечительства.
В документе нужно написать данные ребенка: ФИО, дата рождения и с кем ребенок проживает на данный момент. Тут же можно обозначить требование о выплате алиментов со стороны ответчика. К заявлению прилагаются документы (копия паспорта, оригинал свидетельства о заключении брака, чек об уплате госпошлины), добавляется также копия свидетельства о рождении ребенка.
Суд назначит развод только в том случае, если убедится, что права и интересы детей соблюдены. В частности, ребенок после расторжения брака будет проживать в достатке и благоприятной среде, развод родителей не оказывает на него психологическое воздействие и, проживая с одним родителем, он не теряет право видеться со вторым.
По обоюдному согласию
Для расторжения брака по обоюдному согласию супруги обращаются в ЗАГС с заявлением, составленным по форме №9, утвержденной Приказом Минюста России от 01.10.2018 № 201.
Супруги распечатывают форму заявления, каждый заполняет свою часть и ставит подписи. Также нужно указать, какая фамилия будет оставлена после развода. Заверять этот документ у нотариуса не требуется. При отсутствии возможности распечатать образец в ЗАГСе могут выдать бланк при личном обращении.
Заявление заполняется аккуратно, исправления не допускаются.
Без согласия супруга
Как и в типовом образце в заявлении на расторжение брака без согласия второго супруга следует указать формальную, описательную и резолютивную части. В документе нужно отметить кроме данных о заключении брака также наличие или отсутствие детей, сведения о собственности (приобретенной во время брака), информацию о том, имеются ли заключенные соглашения об алиментах и разделе имущества. Далее указывается просьба о расторжении брака.
Развод может быть оформлен без согласия супруга в нескольких случаях:
- второй супруг находится в тюрьме (срок заключения должен быть больше трех лет, супруга должна предъявить выписку решения суда);
- супруг недееспособный (эксперты по назначению суда проводят обследование и изучают медицинские документы супруга, достаточно получить выписку решения суда о том, что он признан недееспособным, и подать заявление на расторжение брака в ЗАГС);
- пропал без вести (чтобы быть признанным пропавшим без вести, человек должен отсутствовать по своему месту проживания в течение 12 месяцев и не выходить на связь с родными, суд делает запросы в Росреестр, ГИБДД, Пенсионный фонд, страховую компанию по ОМС. Если все эти организации не подтвердили факт регистрационных действий, то человек считается пропавшим без вести).
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Со взыскиванием алиментов
При подаче заявления можно одновременно указать просьбу о назначении алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Вопросы о разводе и назначении выплат рассматриваются в рамках одного дела. При необходимости судья может разделить эти два вопроса.
На заседании принимается решение, с кем будет проживать ребенок, каков размер выплат на него, рассматривается вопрос о разделе совместного имущества при необходимости. Допускается, что алименты можно платить по соглашению сторон без решения суда. Порядок и их размер супруги решают самостоятельно, но сумма не должна быть ниже МРОТ.
Правила оформления заявлений
Заявление можно оформить в печатном виде либо написать от руки на листе бумаги формата А4 любыми чернилами.
Как написать заявление на развод
Заявление пишется по форме №9, если оба супруга согласны на развод и у них нет детей, по форме №10, если один супругов не может явиться в ЗАГС, но с разводом согласен, по форме №11, если второй супруг пропал без вести, признан недееспособным или находится в тюрьме, по форме №12 для регистрации развода после того, как суд вынес соответствующее решение.
Основные требования к содержанию заявления
Образец содержит обязательную информацию, которую нужно указать в заявлении:
- в “шапке”: название суда, ФИО сторон, адреса и телефоны;
- также указывается дата заключения брака, период, с которого супруги не проживают вместе и не ведут общее хозяйство;
- необходимо обозначить обоснование того, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, также указывают, есть ли спор об имуществе;
- - просьба к суду о расторжении брака на основании ст. 21 Семейного кодекса РФ;
- если имущество было нажито совместно и его общая стоимость превышает 50 тыс. руб., то супругам необходимо обосновать его раздел;
- необходимо указать свою позицию по поводу несовершеннолетних детей (с кем проживают, назначение алиментов и др.);
- перечень приложенных документов.
Заявление можно принести в канцелярию мирового или районного суда либо отправить по почте.
Примеры и шаблоны
Шаблон заявления, которое заполняется в том случае, когда оба супруга согласны на развод и не имеют детей (форма №9):
Образец заявления
Образец заявления
Заявление по форме №10:
Образец заявления
Образец заявления
Форма №11:
Образец заявления
Образец заявления
Форма №12:
Образец заявления
Образец заявления
Возможные ошибки при написании заявления
Самые частые ошибки, которые допускаются в заявлении:
- 1.Неправильно определен адрес суда (к примеру, спор о правах на недвижимое имущество разрешается исключительно по его месту нахождения, а не прописки истца) .
- 2.Выбран не тот суд (например, при иске о разводе заявление адресуется мировой судье, а при требованиях об определении порядка общения с ребенком - районному (городскому) суду).
- 3.Стороны спора определены неправильно. Нужно определить круг участников конкретного дела (истец, ответчик, третьи лица и прочее).
- 4.Исковое заявление должно содержать цену иска, в которую не включаются судебные расходы, расходы на представителя, моральный вред. Нужно приложить математический расчет суммы.
- 5.Размер госпошлины указывается в шапке заявления.
Как подать заявление на развод
Расторгнуть брак через ЗАГС можно в том случае, если у пары нет совместных детей и они достигли полного согласия по прекращению отношений.
Заполнить заявления можно через сайт “ Госуслуги”, при личном обращении в МФЦ или супругами от руки. Важно не допускать исправлений в документе, не указывать нечитаемых цифр и слов.
Для расторжения брака через суд стоит придерживаться следующей последовательности действий:
- подготовка иска, в котором указываются основные данные истца, ответчика, детей (если таковые есть), совместно нажитое имущество, обоснованность расторжения брака;
- подача заявления в суд по месту проживания ответчика, если несовершеннолетние дети живут с истцом, то в этом случае подается заявление по месту жительства истца;
- получение ответа в письменной форме о дате предстоящего заседания;
- явка в суд в указанную дату;
- получение на руки судебного акта;
- ожидание, пока он вступит в законную силу (30 календарных дней);
- получение копии на руки;
- обращение в ЗАГС по месту жительства;
- оплата пошлины и получение на руки свидетельства о расторжении брака.
В зависимости от того, имеются ли между супругами споры, нужно обращаться в районный или мировой суд.
Если в браке есть дети, не достигшие 18-летнего возраста, то место их проживания и финансовое обеспечение урегулировано супругами по обоюдному согласию, то нужно обращаться в мировой суд.
Если супруги мирным путем договорились о разделе имущества или его стоимость не превышает 50 000 рублей, то обращаются также в мировую инстанцию.
При отсутствии детей в браке подают заявление на имя мирового судьи.
Во всех остальных ситуациях, когда есть спорные моменты по бракоразводному процессу, нужно обращаться в районный суд.
Здание Московского городского суда
В районный суд
При подаче заявления обращаются в городской суд, если есть разделение на районы — то в районный. Для определения, в какой именно суд можно обратиться, нужно зайти на сайт районного или городского суда и по названию улицы и номеру дома узнать нужный участок.
В мировой суд
Для обращения в мировой суд с целью получения расторжения брака должно быть одно из следующих оснований:
- У пары есть несовершеннолетние дети. Если все вопросы, связанные с содержанием и воспитанием детей, урегулированы мирным путем, то бракоразводный процесс не займет много времени.
- Дети достигли совершеннолетнего возраста или в семье нет общих детей, но один из супругов не хочет разводиться. В такой ситуации мировой судья также будет учитывать вопрос о разделении имущества.
Оспорить решение мирового суда можно в районном или городском суде.
Необходимые документы
© iStock.com / Rawf8Подписание документов при разводе
© iStock.com / Rawf8
Подписание документов при разводе
Кроме заявления прилагается пакет документов:
- оригинал свидетельства о заключении брака;
- копии паспортов;
- справка о доходах (если есть требование о назначении алиментов для ребенка);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- доверенность на имя юриста, если истец не является в суд лично;
- чек об оплате госпошлины (650 руб. за одного супруга).
После того, как заявление поступило в канцелярию суда, представители ведомства сверяют пакет документов с требуемым перечнем. Если чего-то не хватает или заявление заполнено с ошибками, его возвращают истцу и указывают причину с разъяснениями.
В случае когда заявление заполнено корректно, а пакет документов соответствует требуемому, назначается заседание, но не ранее, чем через месяц.
Есть три варианта дальнейшего развития событий:
- 1.Оба супруга не явились на заседание. Суд незамедлительно закрывает дело, так как неявка истца и ответчика воспринимается как решение сохранить семью.
- 2.На заседание не явился один из супругов. Если суд выяснит, что причин для неявки одной из сторон нет, то решение может быть вынесено заочно. Если выяснится, что сторона не явилась по веским причинам, то срок отложат на период, соответствующий этим причинам.
- 3.Если оба супруга пришли на заседание. При отсутствии спора о детях и имуществе решение может быть вынесено за одно заседание.
Оформить развод через ЗАГС гораздо проще и быстрее, чем через суд. С момента принятия заявления до назначения заседания проходит один месяц.
При подаче заявления на развод в суд срок его принятия также исчисляется одним месяцем, однако может зависеть от ряда обстоятельств, связанных с условиями развода. Например, если судья в отпуске, то дата заседания может быть перенесена на более длительный срок.
Срок рассмотрения заявления также зависит от обстоятельств развода. Если второй супруг не согласен на расторжение брака, то судья предоставит три месяца на примирение. Если же нет споров о детях и имуществе, оба супруга согласны на развод, то суд выносит решение примерно за одно-два заседания, между которыми проходит две-три недели.
Если ответчик проживает в отдаленном районе или имеются другие трудности с его оповещением, то первое заседание может быть назначено не через один, а через два месяца.
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Рекомендации экспертов
Эксперты отмечают, что брак не может быть расторгнут в том случае, если желание изъявил супруг в тот период, когда супруга беременна (в суд предъявляются документы из медучреждения) или в течение первого года жизни ребенка. Это предусмотрено для того, чтобы защитить материальное положение неработающей супруги.
Также стоит иметь в виду, что при наличии детей можно заключить соглашение о детях. Супруги могут самостоятельно решить вопросы, связанные с местом проживания детей, воспитания, материального обеспечения, частотой встреч с другим супругом и т.д. Соглашение может быть составлено письменно или заверено нотариально, особенно в том случае, если в нем содержится информация об алиментах.
Если на момент расторжения брака детям 10 и более лет, то их мнение также учитывается.
Соглашение можно передать в суд. При его отсутствии судья самостоятельно решит вопросы, связанные с дальнейшей жизнью детей.