https://ria.ru/20240723/putin-1961565382.html

Путину подарили дамасский меч

Путину подарили дамасский меч - РИА Новости, 23.07.2024

Путину подарили дамасский меч

Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:01

2024-07-23T20:01

2024-07-23T20:01

россия

сирия

москва

владимир путин

башар джаафари

михаил богданов

оон

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости. Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок. Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, москва, владимир путин, башар джаафари, михаил богданов, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф