Рейтинг@Mail.ru
Путину подарили дамасский меч - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/putin-1961565382.html
Путину подарили дамасский меч
Путину подарили дамасский меч - РИА Новости, 23.07.2024
Путину подарили дамасский меч
Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:01
2024-07-23T20:01
россия
сирия
москва
владимир путин
башар джаафари
михаил богданов
оон
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости. Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок. Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html
https://ria.ru/20240721/putin-1961059741.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, москва, владимир путин, башар джаафари, михаил богданов, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф
Россия, Сирия, Москва, Владимир Путин, Башар Джаафари, Михаил Богданов, ООН, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Совет Федерации РФ
Путину подарили дамасский меч

Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летия установления отношений с Сирией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости.
Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
22 июля, 01:05
Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.
Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин
21 июля, 17:27
 
РоссияСирияМоскваВладимир ПутинБашар ДжаафариМихаил БогдановООНФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала