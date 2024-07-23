https://ria.ru/20240723/putin-1961565382.html
Путину подарили дамасский меч
Путину подарили дамасский меч - РИА Новости, 23.07.2024
Путину подарили дамасский меч
Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:01
2024-07-23T20:01
2024-07-23T20:01
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владимир путин
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михаил богданов
оон
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений, передает корреспондент РИА Новости. Подарок вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его замглавы МИД РФ Михаилу Богданову, которому также подарили меч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил аналогичный подарок. Торжественная церемония вручения состоялась в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ. Также сирийский посол передал подарки, в частности, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, постпреду России при ООН Василию Небензе, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, главе Россотрудничества Евгению Примакову, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сирия, москва, владимир путин, башар джаафари, михаил богданов, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф
Россия, Сирия, Москва, Владимир Путин, Башар Джаафари, Михаил Богданов, ООН, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Совет Федерации РФ
Путину подарили дамасский меч
Путину подарили дамасский меч по случаю 80-летия установления отношений с Сирией