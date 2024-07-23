https://ria.ru/20240723/putin-1961446245.html
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях - РИА Новости, 23.07.2024
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях
Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:41
2024-07-23T13:41
2024-07-23T13:56
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую. Ковальчук во вторник представил президенту свой первый доклад на посту главы Счетной палаты. "Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случая прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал Путин. "Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил Ковальчук."Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю", - добавил глава государства.Ковальчук был назначен пост руководителя Счетной палаты 14 мая на пленарном заседании Совета Федерации. Его кандидатуру внес на утверждение верхней палаты президент РФ.Должность руководителя контрольного ведомства оставалась свободной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о переходе в "Яндекс".С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.
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"Снимайте трубку и мне звоните". Путин встретился с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком
«Снимайте трубку и мне звоните»: Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях звонить ему напрямую.
2024-07-23T13:41
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политика, россия, борис ковальчук, владимир путин, совет федерации рф, алексей кудрин
Политика, Россия, Борис Ковальчук, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях
Путин попросил Ковальчука в наиболее острых случаях звонить ему напрямую
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую.
Ковальчук во вторник представил президенту свой первый доклад на посту главы Счетной палаты.
"Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случая прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал Путин.
"Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил Ковальчук.
"Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю", - добавил глава государства.
Ковальчук был назначен пост руководителя Счетной палаты 14 мая на пленарном заседании Совета Федерации
. Его кандидатуру внес на утверждение верхней палаты президент РФ.
Должность руководителя контрольного ведомства оставалась свободной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин
сообщил о переходе в "Яндекс
".
С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.