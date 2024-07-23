https://ria.ru/20240723/putin-1961446245.html

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях - РИА Новости, 23.07.2024

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему в острых случаях

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:41

2024-07-23T13:41

2024-07-23T13:56

политика

россия

борис ковальчук

владимир путин

совет федерации рф

алексей кудрин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961447290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c3f376272fd992c1c7e5be62290c79a.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях "снимать трубку" и звонить ему напрямую. Ковальчук во вторник представил президенту свой первый доклад на посту главы Счетной палаты. "Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случая прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал Путин. "Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил Ковальчук."Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю", - добавил глава государства.Ковальчук был назначен пост руководителя Счетной палаты 14 мая на пленарном заседании Совета Федерации. Его кандидатуру внес на утверждение верхней палаты президент РФ.Должность руководителя контрольного ведомства оставалась свободной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о переходе в "Яндекс".С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.

https://ria.ru/20240723/putin-1961417084.html

https://rsport.ria.ru/20240723/putin-1961372583.html

https://ria.ru/20240723/putin-1961442637.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Снимайте трубку и мне звоните". Путин встретился с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком «Снимайте трубку и мне звоните»: Путин попросил главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях звонить ему напрямую. 2024-07-23T13:41 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, борис ковальчук, владимир путин, совет федерации рф, алексей кудрин