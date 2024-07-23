https://ria.ru/20240723/prigovor-1961566823.html

Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор

Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2024

Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:12

2024-07-23T20:12

2024-07-23T20:12

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МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на решение суда. По информации издания, мужчина в возрасте 76 лет был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к 8 годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях. Так, судья считает, что обвиняемые действовали с "целью вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины". В конце прошлого года испанская полиция задержала мужчину, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, в министерство обороны страны, а также в оружейную компанию Instalaza и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.

https://ria.ru/20231123/ukraintsy-1911461309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, украина, мадрид, педро санчес