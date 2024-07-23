Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор
Europa Press: испанцу, пославшему взрывчатку в посольство Украины, дали 18 лет
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Полиция Испании. Архивное фото
МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на решение суда.
По информации издания, мужчина в возрасте 76 лет был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к 8 годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях.
Так, судья считает, что обвиняемые действовали с "целью вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины".
В конце прошлого года испанская полиция задержала мужчину, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, в министерство обороны страны, а также в оружейную компанию Instalaza и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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