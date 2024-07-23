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Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2024
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20:12 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/prigovor-1961566823.html
Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор
Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2024
Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор
Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:12
2024-07-23T20:12
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МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на решение суда. По информации издания, мужчина в возрасте 76 лет был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к 8 годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях. Так, судья считает, что обвиняемые действовали с "целью вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины". В конце прошлого года испанская полиция задержала мужчину, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, в министерство обороны страны, а также в оружейную компанию Instalaza и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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в мире, испания, украина, мадрид, педро санчес
В мире, Испания, Украина, Мадрид, Педро Санчес
Испанцу, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины, вынесли приговор

Europa Press: испанцу, пославшему взрывчатку в посольство Украины, дали 18 лет

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера из города Бургос, Помпейо Гонсалеса, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой, в том числе в посольство Украины в Мадриде, передает во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на решение суда.
По информации издания, мужчина в возрасте 76 лет был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к 8 годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях.
Так, судья считает, что обвиняемые действовали с "целью вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины".
В конце прошлого года испанская полиция задержала мужчину, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, в министерство обороны страны, а также в оружейную компанию Instalaza и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.
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