https://ria.ru/20240723/peterburg-1961760643.html

Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург

Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.07.2024

Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург

Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург, сообщил городской комитет по внешним связям в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-23T17:41

2024-07-23T17:41

2024-07-24T17:02

китай

санкт-петербург

евгений григорьев

"аврора"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург, сообщил городской комитет по внешним связям в своем Telegram-канале. "Санкт-Петербург сегодня встречает эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая. На встрече корабля присутствовал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй", - сообщает комитет. Отмечается, что на крейсере "Аврора" состоялась протокольная встреча командира Ленинградской военно-морской базы Андрея Салошина, члена правительства Санкт-Петербурга - председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева с командованием корабля ВМС Китая. Состоялся также ответный протокольный визит Салошина и Григорьева на корабль ВМС Китая.

https://ria.ru/20240714/kitay-1959540022.html

китай

санкт-петербург

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китай, санкт-петербург, евгений григорьев, "аврора"