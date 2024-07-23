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Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.07.2024
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17:41 23.07.2024 (обновлено: 17:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/peterburg-1961760643.html
Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург
Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.07.2024
Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург
Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург, сообщил городской комитет по внешним связям в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T17:41
2024-07-24T17:02
китай
санкт-петербург
евгений григорьев
"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург, сообщил городской комитет по внешним связям в своем Telegram-канале. "Санкт-Петербург сегодня встречает эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая. На встрече корабля присутствовал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй", - сообщает комитет. Отмечается, что на крейсере "Аврора" состоялась протокольная встреча командира Ленинградской военно-морской базы Андрея Салошина, члена правительства Санкт-Петербурга - председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева с командованием корабля ВМС Китая. Состоялся также ответный протокольный визит Салошина и Григорьева на корабль ВМС Китая.
https://ria.ru/20240714/kitay-1959540022.html
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китай, санкт-петербург, евгений григорьев, "аврора"
Китай, Санкт-Петербург, Евгений Григорьев, "Аврора"
Эсминец ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург

Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКитайский эсминец "Цзяо Цзо" прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ
Китайский эсминец Цзяо Цзо прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Китайский эсминец "Цзяо Цзо" прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая прибыл в Санкт-Петербург, сообщил городской комитет по внешним связям в своем Telegram-канале.
"Санкт-Петербург сегодня встречает эсминец "Цзяо Цзуо" ВМС Китая. На встрече корабля присутствовал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй", - сообщает комитет.
Отмечается, что на крейсере "Аврора" состоялась протокольная встреча командира Ленинградской военно-морской базы Андрея Салошина, члена правительства Санкт-Петербурга - председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева с командованием корабля ВМС Китая. Состоялся также ответный протокольный визит Салошина и Григорьева на корабль ВМС Китая.
Судно снабжения Weishanhu (887) ВМС Китая во время совместных учений России и КНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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14 июля, 10:06
 
КитайСанкт-ПетербургЕвгений Григорьев"Аврора"
 
 
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