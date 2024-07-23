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В Петербурге завели уголовное дело после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2024
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22:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/peterburg-1961586017.html
В Петербурге завели уголовное дело после конфликта со стрельбой
В Петербурге завели уголовное дело после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2024
В Петербурге завели уголовное дело после конфликта со стрельбой
Один из участников конфликта со стрельбой, который произошел 13 июля на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, оказался ранен, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:22
2024-07-23T22:22
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Один из участников конфликта со стрельбой, который произошел 13 июля на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, оказался ранен, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил во вторник городской главк СК РФ. Тринадцатого июля в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц на тот момент также не поступали данные о пострадавших. Как информировал региональный главк МВД РФ, по результатам оперативно-розыскных мероприятий статус подозреваемых получили 12 предполагаемых участников конфликта, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Фигурантами дела о хулиганстве стали граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России, все они арестованы. "Ранее сообщалось о стрельбе на Комендантском проспекте между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. В ходе конфликта между ними огнестрельное ранение получил один из участников конфликта, в связи с чем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "е", "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, из хулиганских побуждений)", – говорится в сообщении. Как отмечают в городском следственном управлении, в рамках расследования этого дела накануне прошел обыск в кафе на Долгоозерной улице, где могли находиться подозреваемые в совершении преступления. При этом специалистами зафиксированы нарушения в сфере пожарной безопасности, а также в сфере оказания услуг общественного питания. Также выявлено 6 мигрантов, нарушивших соответствующее законодательство. "По результатам проведения обыска материалы, подтверждающие нарушение законодательства в указанных сферах, будут направлены в контролирующие органы для привлечения лиц к административной ответственности", – заключают в ГСУСК.
https://ria.ru/20240715/bastrykin-1959880965.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завели уголовное дело после конфликта со стрельбой

В Петербурге завели дело о покушении на убийство после конфликта со стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Один из участников конфликта со стрельбой, который произошел 13 июля на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, оказался ранен, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил во вторник городской главк СК РФ.
Тринадцатого июля в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц на тот момент также не поступали данные о пострадавших. Как информировал региональный главк МВД РФ, по результатам оперативно-розыскных мероприятий статус подозреваемых получили 12 предполагаемых участников конфликта, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Фигурантами дела о хулиганстве стали граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России, все они арестованы.
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«
"Ранее сообщалось о стрельбе на Комендантском проспекте между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. В ходе конфликта между ними огнестрельное ранение получил один из участников конфликта, в связи с чем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "е", "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, из хулиганских побуждений)", – говорится в сообщении.
Как отмечают в городском следственном управлении, в рамках расследования этого дела накануне прошел обыск в кафе на Долгоозерной улице, где могли находиться подозреваемые в совершении преступления. При этом специалистами зафиксированы нарушения в сфере пожарной безопасности, а также в сфере оказания услуг общественного питания. Также выявлено 6 мигрантов, нарушивших соответствующее законодательство.
«
"По результатам проведения обыска материалы, подтверждающие нарушение законодательства в указанных сферах, будут направлены в контролирующие органы для привлечения лиц к административной ответственности", – заключают в ГСУСК.
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