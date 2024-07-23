https://ria.ru/20240723/peterburg-1961489502.html

В Петербурге студент-медик получил срок за передачу взяток на экзаменах

В Петербурге студент-медик получил срок за передачу взяток на экзаменах - РИА Новости, 23.07.2024

В Петербурге студент-медик получил срок за передачу взяток на экзаменах

Суд приговорил к 6,5 годам колонии студента-медика, который выступал в качестве посредника при передаче преподавателям вуза взяток за успешную сдачу зачетов и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:18

2024-07-23T15:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам колонии студента-медика, который выступал в качестве посредника при передаче преподавателям вуза взяток за успешную сдачу зачетов и экзаменов, сообщила прокуратура Петербурга. Как информирует ведомство, Умеджон Рахимов, будучи студентом факультета "Лечебное дело" Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, Ю И.И. Мечникова, в период с сентября 2019 по декабрь 2021 года "помог" другим студентам в передаче взяток за успешную сдачу зачетов и экзаменов. "Рахимов... выступил посредником при передаче 9 учащимися взяток на общую сумму более 1,5 миллиона рублей... Себе он оставлял вознаграждение в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей от каждой взятки", – отмечают в городской прокуратуре. Рахимов признан виновным по части 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере), а также по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). "С учетом позиции государственного обвинителя... ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – заключает надзорное ведомство Петербурга.

https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html

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происшествия, санкт-петербург, россия