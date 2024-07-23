https://ria.ru/20240723/obrazovanie-1961439443.html

Музыка способствует развитию эмпатии у детей, выяснили психологи

Музыка способствует развитию эмпатии у детей, выяснили психологи - РИА Новости, 23.07.2024

Музыка способствует развитию эмпатии у детей, выяснили психологи

Музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей и помогает им лучше понимать эмоции других, выяснили специалисты факультета психологии МГУ имени... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:08

2024-07-23T13:08

2024-07-23T13:08

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей и помогает им лучше понимать эмоции других, выяснили специалисты факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Многочисленные исследования подтверждают, что музыкальное образование положительно сказывается на развитии памяти, внимания, речевых и моторных навыков. При этом информации о влиянии занятий музыкой на развитие эмоциональной компетентности пока недостаточно. "Данных о роли музыкального образования в развитии эмоциональной компетентности не так много, именно поэтому в нашем исследовании мы хотели сосредоточиться на этом аспекте", - сказала доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Александра Долгих, слова которой приводит пресс-служба МГУ. Исследователи показали, что музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей, помогая им лучше понимать чувства других людей. Сравнение развития эмоций у детей на протяжении двух лет, которые посещали музыкальные занятия и не посещали их, продемонстрировало существенный рост по всем показателя понимания эмоций в пользу первых, хотя изначально различий в способности понимания эмоций не было. По мнению авторов работы, во многом такие различия объясняются тем, что на начальном этапе обучения игре на инструменте дети часто разучивают мелодии с "говорящими" названиями и понятными словами. По названию или тексту песни ребенок может легко представить себе сюжет или ситуацию, которую он должен передать музыкально. Таким образом, ребенок может связать настроение композиции с сюжетом или образом, который "описывает" эта музыка, отмечается в пресс-релизе. "В процессе обучения музыке ребенок узнает, что определенные эмоции можно испытывать, если представить или вспомнить ситуацию, которая их вызывает, и что эти воспоминания также могут служить причиной возникновения эмоций", - сказала преподаватель кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Анастасия Якушина. Таким образом, проведенное исследование подчеркивает позитивное влияние систематических занятий музыкой на развитие эмоциональной компетентности детей как одной их составляющих гармоничного развития, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240723/intellekt-1917284371.html

https://ria.ru/20240708/nauka-1957376504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество