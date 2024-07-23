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АО "МММ"

АО "МММ" - РИА Новости, 23.07.2024

АО "МММ"

Объединение "МММ" было зарегистрировано в 1989 году Сергеем Мавроди как кооператив. Названием послужила аббревиатура начальных букв фамилий основателей – Сергея РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:37

2024-07-23T00:37

2024-07-23T00:37

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Объединение "МММ" было зарегистрировано в 1989 году Сергеем Мавроди как кооператив. Названием послужила аббревиатура начальных букв фамилий основателей – Сергея Мавроди, его брата Вячеслава, а также Ольги Мельниковой.До 1991 года кооператив в основном занимался торговлей компьютерами и оргтехникой. Затем стал собирать деньги под высокие проценты – до 1000% годовых. В 1992 году МММ была зарегистрирована как акционерное общество открытого типа – АООТ.К 1992 году в структуру МММ входило 34 филиала по всему бывшему СССР, более 300 различных фирм и МММ-банк.В феврале 1993 года появившийся в структуре МММ чековый инвестиционный фонд "МММ-Инвест" приступил к обмену своих акций на приватизационные чеки. В том же году МММ выпустила 991 тысячу акций стоимостью в тысячу рублей каждая. В продажу они поступили 1 февраля 1994 года под лозунгом "сегодня всегда дороже, чем вчера", а уже летом оценивались в 130 тысяч. За полгода вкладчиками пирамиды, по разным оценкам, стали от пяти до 15 миллионов человек. Ее основатель зарабатывал около 50 миллионов долларов в день. Рекламные ролики МММ стали занимать почти половину лучшего рекламного времени на телевидении.МММ действовала по принципу финансовой пирамиды, когда деньги новых акционеров шли на выплаты более ранним вкладчикам.Руководство МММ пыталось зарегистрировать вторую эмиссию, но Минфин не выдал разрешения. Мавроди сумел обойти запрет введением в обращение "билетов МММ", формально не являвшихся ценными бумагами. Стоимость сертификатов акций и билетов для граждан Мавроди устанавливал лично на условиях так называемых самокотировок. Пункты покупки-продажи акций и билетов были открыты повсеместно. С февраля по август 1994 года цены на эти бумаги выросли в 127 раз.23 июля 1994 года Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространила заявление о неуплате налогов одной из структур МММ – АОЗТ "Инвест-консалтинг". По оценкам налоговых инспекторов, она уклонялась от уплаты в бюджет практически всех налогов, из-за чего была оштрафована на 49,9 миллиарда рублей. Налоговые ведомства также выявили нарушения в деятельности пунктов по распространению акций МММ в Оренбурге и Пскове. Поначалу МММ продолжала выплаты, но вскоре они прекратились.В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов. Однако ему удалось стать депутатом Госдумы, и он продолжил коммерческую деятельность. В октябре 1995 года депутаты лишили главу МММ неприкосновенности. Следствие возобновилось, и к прежнему обвинению прибавилось еще одно – в мошенничестве. После неудачной попытки баллотироваться в президенты России Мавроди скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.31 января 2003 года Мавроди был задержан в Москве. На тот момент ему было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 8-10 миллиардов долларов. Решением Арбитражного суда Москвы от 2 сентября 1997 года АООТ "МММ" было признано банкротом, открыто конкурсное производство.Определением Арбитражного суда Москвы от 29 апреля 2003 года процедура конкурсного производства в отношении должника АООТ "МММ" была завершена, принято решение о его ликвидации. 28 апреля 2007 года Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. Согласно приговору, суд удовлетворил исковые требования потерпевших, поименованных в приговоре, и постановил взыскать с Мавроди в их пользу около 20 миллионов рублей. 700 тысяч долларов, изъятые по делу Мавроди, в апреле 2008 года были переданы в Федеральную Службу судебных приставов по Москве для компенсации ущерба потерпевшим вкладчикам МММ.22 мая 2007 года он вышел на свободу, отбыв весь срок в следственном изоляторе. За годы своей деятельности МММ изготовила 27 миллионов акций и 72 миллиона билетов. Число ее вкладчиков составило, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Общий ущерб от работы организации оценивается более чем в 110 миллионов рублей. По данным столичного управления ФССП, на 2009 год на исполнении московских судебных приставов находилось более 800 исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди около 300 миллионов рублей в пользу пострадавших вкладчиков. Судебные приставы Москвы уже взыскали с основателя финансовой пирамиды 17 миллионов, но этих средств не хватило для удовлетворения материального ущерба всех взыскателей.Всего по делу МММ были признаны потерпевшими более 10 тысяч граждан по всей России. По информации московских судебных приставов, на 2012 год у них было около 1,9 тысячи исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди более 4,2 миллиарда рублей в пользу его вкладчиков. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывался от властей. Мавроди также основал несколько проектов, подобных МММ за рубежом.В 2011-2013 годах он создал компанию "МММ" – Mavrodi Mondial Moneybox в Индии. Деятельность финансовой схемы была прекращена, а его помощники были арестованы. Тем не менее, по некоторым оценкам, вкладчиками компании стали до полумиллиона индийцев. В 2014 году Мавроди запустил MMM Global – "международную финансовую социальную сеть", нацеленную на Африку и Азию. Обещал вкладчикам стабильный ежемесячный доход в 30%.В феврале 2015 года в ЮАР им была открыта схема под названием "МММ Южная Африка", которая успела привлечь более двух миллионов вкладчиков. В июне 2015 года Мавроди запустил проект MMM China, который был обозначен как инвестиционный фонд с высокими ставками для обычных людей, "бескорыстно помогающих друг другу". Чтобы войти в сообщество, надо было внести 65 юаней (чуть более 10 долларов), при этом гарантировался ежемесячный рост в 30%. Наибольшего успеха с новой пирамидой Мавроди добился в Нигерии, где к концу 2017 года собрал вкладов на 60 миллионов долларов.К концу жизни Сергея Мавроди его пирамиды действовали в 107 странах мира, включая Японию, США, Израиль, Италию, Францию. В конце 2016 года была запущена криптовалюта Сергея Мавроди, получившая название Mavro. Однако уже в декабре 2017 года Мавроди объявил о ее перезапуске в связи с ростом курса биткоина. Он предложил заменить "устаревшую" криптовалюту "новым Mavro", якобы основанным на платформе Ethereum. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался в Москве от сердечного приступа на 63-м году жизни. Обманутые вкладчики до последнего пытались взыскать с него более миллиарда рублей долгов. В начале апреля 2018 года нигерийское издание Premium Times со ссылкой на руководство пирамиды сообщило, что администрация проекта "МММ" (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании. Закрытие проекта связали со смертью Мавроди. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей мавроди, ммм, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия, ссср, москва