МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Осужденный за мошенничество основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о перезапуске собственной криптовалюты Mavro и заявил о приближении "финансового апокалипсиса". Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Мавроди, причиной перезапуска Mavro стал беспрецедентный рост курса биткоина. Создатель МММ предлагает заменить "устаревшую" криптовалюту "новым Mavro", якобы основанным на платформе Ethereum.

Создатель МММ призывает избавляться от предыдущей версии криптовалюты: предлагается продать старые токены по 50 центов за штуку. При этом изначально курс Mavro составлял один доллар.

На официальном сайте криптовалюты появились часы, которые ведут отсчет времени до введения новой версии Mavro в оборот.

"Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен!" — гласит надпись на сайте.

Сергей Мавроди является создателем МММ, самой известной финансовой пирамиды в РФ. В начале 1990-х ее жертвами стали миллионы человек от 10 до 15 миллионов человек. Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел на свободу.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывается от властей.