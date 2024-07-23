Рейтинг@Mail.ru
Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 23.07.2024 (обновлено: 17:00 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mishustin-1961369570.html
Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения
Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения - РИА Новости, 23.07.2024
Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:45
2024-07-23T17:00
экономика
технологии
россия
хабаровск
белоруссия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961519671_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_88db1df65baaa1dc90c6661e8c1c6475.jpg
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. &quot;Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это непросто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача&quot;, — сказал Мишустин во время посещения завода &quot;Дальэнергомаш&quot; в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе."Оборудование уникальное — нагнетатели, технологические оснастки... Все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности", — сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода — крупнейшие российские компании. Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос. "Самое главное — успехов в импортозамещении", — напутствовал он. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за прошлый год составила 690 миллионов рублей, план на этот год — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12 процентов. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию. На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта "Производительность труда", в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.
https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html
россия
хабаровск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961519671_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63dea8a2d5218bb8e76d61c9877c4fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, хабаровск, белоруссия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Хабаровск, Белоруссия, Михаил Мишустин
Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения

Мишустин назвал импортозамещение в сфере станкостроения важнейшей задачей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО "Дальэнергомаш" в Хабаровске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО Дальэнергомаш в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО "Дальэнергомаш" в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения.
«

"Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это непросто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача", — сказал Мишустин во время посещения завода "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе.

Компьютерная техника - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения
13 декабря 2023, 18:15
"Оборудование уникальное — нагнетатели, технологические оснастки... Все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности", — сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода — крупнейшие российские компании.
Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос. "Самое главное — успехов в импортозамещении", — напутствовал он.
Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за прошлый год составила 690 миллионов рублей, план на этот год — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12 процентов. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию.
На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта "Производительность труда", в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Мишустин рассказал, кто отстает в переходе на отечественный софт
21 мая, 13:55
 
ЭкономикаТехнологииРоссияХабаровскБелоруссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала