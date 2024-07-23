Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения
Мишустин назвал импортозамещение в сфере станкостроения важнейшей задачей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО "Дальэнергомаш" в Хабаровске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО "Дальэнергомаш" в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения.
«
"Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это непросто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача", — сказал Мишустин во время посещения завода "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе.
Российский бизнес назвал отрасли, срочно требующие импортозамещения
13 декабря 2023, 18:15
"Оборудование уникальное — нагнетатели, технологические оснастки... Все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности", — сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода — крупнейшие российские компании.
Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос. "Самое главное — успехов в импортозамещении", — напутствовал он.
Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за прошлый год составила 690 миллионов рублей, план на этот год — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12 процентов. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию.
На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта "Производительность труда", в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.