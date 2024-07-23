https://ria.ru/20240723/mishustin-1961369570.html

Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения

Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения - РИА Новости, 23.07.2024

Мишустин подчеркнул важность импортозамещения в сфере станкостроения

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:45

2024-07-23T08:45

2024-07-23T17:00

экономика

технологии

россия

хабаровск

белоруссия

михаил мишустин

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ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшей задачу по импортозамещению в сфере станкостроения. "Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это непросто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении — это важнейшая задача", — сказал Мишустин во время посещения завода "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Он отметил уникальность оборудования, которое производится на заводе."Оборудование уникальное — нагнетатели, технологические оснастки... Все нужно для горной промышленности, нашей химической промышленности", — сказал премьер, добавив, что среди заказчиков продукции завода — крупнейшие российские компании. Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос. "Самое главное — успехов в импортозамещении", — напутствовал он. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за прошлый год составила 690 миллионов рублей, план на этот год — 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12 процентов. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию. На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования. С 2021 года завод является участником национального проекта "Производительность труда", в рамках которого была проведена оптимизация потока по изготовлению редуктора нагнетателя АЭРО-IM.

https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947407278.html

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хабаровск

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экономика, технологии, россия, хабаровск, белоруссия, михаил мишустин