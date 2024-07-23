https://ria.ru/20240723/mishustin-1961368166.html

Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске

Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске - РИА Новости, 23.07.2024

Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске

Премьер России Михаил Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске в рамках рабочей поездки в регион. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:25

2024-07-23T08:25

2024-07-23T16:57

экономика

россия

хабаровск

белоруссия

михаил мишустин

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ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске в рамках рабочей поездки в регион.В ходе визита главе правительства показали производственный комплекс завода и рассказали о выпускаемом оборудовании. В частности, Мишустин побывал на участке сборки редукторов для турбин и компрессоров, а также на участке станков с числовым программным управлением, которые используются для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин и другого оборудования. Во время посещения предприятия премьер обратил внимание на плакаты с правилами безопасности, на которых были размещены лозунги: "Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади", " Красным ненужное меть - и в отстойник! Все, что оставил, используй достойно". "Потрясающие плакаты! Это можно везде повесить. "Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади" - это можно во всех федеральных органах исполнительной власти", - сказал Мишустин. По его словам, "Дальэнергомаш" - уникальное для Дальневосточного федерального округа предприятие. Оно вносит весомый вклад в достижение технологического, промышленного и экономического суверенитета. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Предприятие работает с 2004 года. Выручка за 2023 год составила 690 миллионов рублей, план на этот - 1,2 миллиарда рублей. Доля экспорта в среднем составляет 12%. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию и Индию.

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958495075.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, хабаровск, белоруссия, михаил мишустин