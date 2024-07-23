https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

Россия разберется с мигрантами

Россия разберется с мигрантами - РИА Новости, 23.07.2024

Россия разберется с мигрантами

Миграционная проблема становится одной из самых острых. Почти каждый день мы слышим о преступлениях со стороны мигрантов, что вызывает как раздражение в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:00

2024-07-23T08:00

2024-07-23T10:34

аналитика

россия

украина

китай

александр бастрыкин

вячеслав володин

николай данилевский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961076225_0:13:1734:988_1920x0_80_0_0_4403a5f7b305b18c88dc849d57380f69.jpg

Миграционная проблема становится одной из самых острых. Почти каждый день мы слышим о преступлениях со стороны мигрантов, что вызывает как раздражение в обществе, так и реакцию среди представителей власти. Так, по словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, "на рассмотрении Думы сейчас находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Большинство инициатив (23) внесены депутатами". С решительными предложениями по исправлению давно назревшей проблемы выступил в том числе и Александр Бастрыкин, чья последовательная и четкая позиция сделала его одним из самых популярных стражей закона.Глава Следственного комитета России направил в Госдуму список предложений по совершенствованию миграционной политики, состоящий из 18 пунктов. В основном они касаются усиления контроля над приезжими (используя достижения цифровизации, которая достигла впечатляющего размаха в России) и его юридического обеспечения — например, законодательного закрепления обязанности "осуществлять на пунктах пропуска через государственную границу России обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию всех иностранных граждан при въезде и выезде".Каждый из пунктов упомянутого списка, обнародованного на странице Информационного центра СК России, можно рассматривать как решение отдельно взятой проблемы, сочетание которых и вызывает миграционный кризис. Но самыми значимыми нам представляются предложения дать "детальный анализ реальных потребностей экономики в трудовых мигрантах и установить реальное количество трудовых мигрантов", а также "сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий". При внимательном прочтении эти предложения выходят за рамки повседневных проблем, создаваемых мигрантами, и могут служить руководством к действию при проведении суверенной внутренней политики.Во-первых, установить реальное количество трудовых мигрантов необходимо, чтобы трезво оценить этнический и культурный баланс в России. Какие люди приезжают к нам — какой этнической принадлежности, веры, социального статуса? Надолго ли они остаются и заводят ли семьи? Эти вопросы важнее, чем может показаться ввозящему иностранцев работодателю, считающему лишь убытки и прибыли. По сути, они касаются и настоящего, и будущего России, мир и процветание народов которой построены на тонком, выверенном за столетия согласии, и его нарушение будет стоить дороже, чем отказ от дешевой рабочей силы.Кстати, далеко не всегда новые граждане (вчерашние мигранты) спешат отдать воинский долг своей новой родине, из-за усердного труда "забывая" посетить военкомат. Для улучшения их памяти Бастрыкин предлагает "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина России с одновременной постановкой на воинский учет" и "обеспечить несение воинской обязанности новым россиянином". Любой может стать частью нашей страны, и он должен быть готов встать на ее защиту — как же иначе?Во-вторых, следует оценить реальные потребности страны в трудовых мигрантах, чтобы положить конец нагнетанию напряжения как со стороны ее сторонников, так и противников. Первые, как правило, уверяют нас, что без дешевой (все еще дешевой — или уже нет?) рабочей силы экономика России рухнет, вторые — что у страны нет нужды в "зарубежных специалистах". Обозначение же настоящего запроса со стороны экономики даст понимание, как именно они могут быть полезны для России (например, высококлассные специалисты будут востребованы почти при любых обстоятельствах), а где от их медвежьих услуг следует отказаться (потребность в грубом труде во многом закрывается роботизацией).Наконец, замещение трудовых мигрантов гражданами России, которым гарантированы достойные условия труда и заработная плата, способно изменить ситуацию в корне. Если мигранты нужны лишь для того, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, то гораздо разумнее привлекать соотечественников из регионов с высоким уровнем безработицы, чем везти с трудом понимающего по-русски труженика (увы, зачастую это так) из далеких южных земель. Поэтому Бастрыкин и призывает "разработать программу внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов".Однако наивно рассматривать миграцию как проблему сугубо экономическую — и даже как вопрос одной лишь внутренней политики России. Специальная военная операция, проводимая нашей страной на Украине против сил, выступающих за сохранение однополярного мира, запустила переход к миру многополярному. Многополярность как таковая основывается на цивилизационном подходе, изложенном в трудах Николая Данилевского и Константина Леонтьева во второй половине XIX века. Согласно этой теории, субъектами мировой политики являются крупные (как по размерам, так и по сроку жизни) образования, объединенные общей культурой, историей и целью. Иногда они соответствуют государственным границам (как в случае с Китаем и Ираном), иногда выходят за них (как в случае с современной Россией, государствообразующий народ которой, русский, признан одним из самых больших разделенных народов мира).Русская цивилизация, таким образом, может состояться только при гармоничном сосуществовании с территориями, ранее отпавшими от нее, — это части Восточной Европы и Средней Азии. Понимание этой задачи со стороны руководства России выражено в таких интеграционных проектах, как ЕАЭС. Но интеграция постсоветского пространства невозможна без выверенной миграционной политики. И наоборот: мигранты невольно (если говорить о части российских капиталистов, одержимых погоней за прибылью) или умышленно (если говорить о зарубежных разведках и корпорациях) становятся силой, нарушающей этнические и культурные связи между народами и срывающей процесс интеграции. Принцип простой: создать проблему, довести общество до кипения и, прикрываясь благими словами о "снятии социального напряжения", свести на нет все геополитические успехи российского руководства. Разделяй и властвуй.Предложения Александра Бастрыкина наряду с родственными инициативами, рассматриваемыми Госдумой, таким образом, не только позволяют начать решать наболевшую миграционную проблему внутри страны, но и полностью согласуются с курсом на многополярность, которого придерживается Россия во внешней политике. Без преувеличений можно сказать, что от ее решения зависит судьба всего многополярного мира, поскольку без России (которой как в цивилизационных теориях, так и в реальной исторической практике отводится направляющая роль) этот грандиозный проект обречен на провал. Величие исторического момента трудно переоценить — и консервативный поворот в миграционной политике полностью ему соответствует.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

https://ria.ru/20240520/umrut-1947029611.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

аналитика, россия, украина, китай, александр бастрыкин, вячеслав володин, николай данилевский, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)