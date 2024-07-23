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ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 23.07.2024 (обновлено: 08:33 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко
Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:09
2024-07-23T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного пункта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (военизированные формирования Украины - ред.), понеся значительные потери, оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что военнослужащие Украины отступили после нанесения со стороны ВС РФ сильного удара.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
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украина
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в мире, луганская народная республика, украина, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ оставили позиции в Макеевке из-за серьезных потерь

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного пункта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВФУ (военизированные формирования Украины - ред.), понеся значительные потери, оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что военнослужащие Украины отступили после нанесения со стороны ВС РФ сильного удара.
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ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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