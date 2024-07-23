https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html

ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко

ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024

ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко

Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:09

2024-07-23T08:09

2024-07-23T08:33

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

макеевка

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного пункта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (военизированные формирования Украины - ред.), понеся значительные потери, оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что военнослужащие Украины отступили после нанесения со стороны ВС РФ сильного удара.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

луганская народная республика

украина

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф