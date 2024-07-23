https://ria.ru/20240723/makeevka-1961366802.html
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024
ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко
Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:09
2024-07-23T08:09
2024-07-23T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР, отступив на запасные позиции северо-западнее населенного пункта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (военизированные формирования Украины - ред.), понеся значительные потери, оставили свои позиции, которые занимали длительное время, и отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что военнослужащие Украины отступили после нанесения со стороны ВС РФ сильного удара.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ оставили позиции в Макеевке, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ оставили позиции в Макеевке из-за серьезных потерь