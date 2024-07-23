https://ria.ru/20240723/lockheedmartin-1961487931.html
Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии
Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии - РИА Новости, 23.07.2024
Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:14
2024-07-23T15:14
2024-07-23T15:14
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории Великобритании, прежде чем производить ее в США, сообщает газета Telegraph. Компания указала на прототип маневренной ракеты Mako, названной в честь самой быстрой из всех существующих акул, как на пример вооружения, которое она готова создать в Британии. Как отмечается, разработка передового оружия за пределами США, которые помогали финансировать первоначальные работы над Mako, станет для компании отходом от обычных стандартов. "Такой обмен технологиями стал возможен в рамках соглашения AUKUS (военный союз, объединяющий США, Великобританию и Австралию)", - объяснил газете глава отделения управляемых ракет в Lockheed Тим Кэхилл. По данным Telegraph, минобороны Великобритании с конца 2023 года управляет консорциумом из порядка 80 компаний с целью разработки проекта британской гиперзвуковой ракеты, крайний срок ее создания намечен на 2030 год. Как пишет издание, такие "жесткие" временные рамки могут побудить британское минобороны к сотрудничеству с Lockheed, которая "уже потратила годы" на разработку подобного оружия. Партнерство AUKUS, объявленное в сентябре 2021 года, предусматривает два компонента. Первый касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. Второй компонент включает развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность и потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
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в мире, технологии, великобритания, сша, австралия, тим кэхилл, aukus, lockheed martin
В мире, Технологии, Великобритания, США, Австралия, Тим Кэхилл, AUKUS, Lockheed Martin
Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии
Telegraph: Lockheed Martin готова вести разработку ракеты Mako в Британии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории Великобритании, прежде чем производить ее в США, сообщает газета Telegraph
.
Компания указала на прототип маневренной ракеты Mako, названной в честь самой быстрой из всех существующих акул, как на пример вооружения, которое она готова создать в Британии.
Как отмечается, разработка передового оружия за пределами США, которые помогали финансировать первоначальные работы над Mako, станет для компании отходом от обычных стандартов.
«
"Такой обмен технологиями стал возможен в рамках соглашения AUKUS (военный союз, объединяющий США, Великобританию и Австралию)", - объяснил газете глава отделения управляемых ракет в Lockheed Тим Кэхилл.
По данным Telegraph, минобороны Великобритании с конца 2023 года управляет консорциумом из порядка 80 компаний с целью разработки проекта британской гиперзвуковой ракеты, крайний срок ее создания намечен на 2030 год. Как пишет издание, такие "жесткие" временные рамки могут побудить британское минобороны к сотрудничеству с Lockheed, которая "уже потратила годы" на разработку подобного оружия.
Партнерство AUKUS, объявленное в сентябре 2021 года, предусматривает два компонента. Первый касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. Второй компонент включает развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность и потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.