https://ria.ru/20240723/lockheedmartin-1961487931.html

Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии

Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии - РИА Новости, 23.07.2024

Lockheed Martin может начать разработку гиперзвуковой ракеты в Британии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:14

2024-07-23T15:14

2024-07-23T15:14

в мире

технологии

великобритания

сша

австралия

тим кэхилл

aukus

lockheed martin

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102857/85/1028578561_73:0:1908:1032_1920x0_80_0_0_6884dc4284e77088da982bfea4a215c6.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о готовности заниматься разработкой реактивной гиперзвуковой ракеты на территории Великобритании, прежде чем производить ее в США, сообщает газета Telegraph. Компания указала на прототип маневренной ракеты Mako, названной в честь самой быстрой из всех существующих акул, как на пример вооружения, которое она готова создать в Британии. Как отмечается, разработка передового оружия за пределами США, которые помогали финансировать первоначальные работы над Mako, станет для компании отходом от обычных стандартов. "Такой обмен технологиями стал возможен в рамках соглашения AUKUS (военный союз, объединяющий США, Великобританию и Австралию)", - объяснил газете глава отделения управляемых ракет в Lockheed Тим Кэхилл. По данным Telegraph, минобороны Великобритании с конца 2023 года управляет консорциумом из порядка 80 компаний с целью разработки проекта британской гиперзвуковой ракеты, крайний срок ее создания намечен на 2030 год. Как пишет издание, такие "жесткие" временные рамки могут побудить британское минобороны к сотрудничеству с Lockheed, которая "уже потратила годы" на разработку подобного оружия. Партнерство AUKUS, объявленное в сентябре 2021 года, предусматривает два компонента. Первый касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. Второй компонент включает развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность и потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.

https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html

великобритания

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, великобритания, сша, австралия, тим кэхилл, aukus, lockheed martin