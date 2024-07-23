Рейтинг@Mail.ru
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:15 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/liturgija-1961541981.html
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс - РИА Новости, 23.07.2024
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс
Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:15
2024-07-23T18:15
религия
африка
йоханнесбург
сергий радонежский
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
епифаний думенко
юар
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961541068_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_7972e01d5ada525e2fb364f8c41197ca.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в Telegram-канале Патриаршего экзархата Африки. "Впервые в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось богослужение на африкаанс… По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина богослужение на языке африкаанс совершил настоятель прихода апостола Фомы в г. Блумфонтейне иерей Иоанн Россоу. В Йоханнесбурге на этом языке православное богослужение было совершено впервые", – говорится в сообщении.В нем отмечается, что богослужение было совершено в праздник Казанской иконы Божией Матери. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
https://ria.ru/20240721/liturgiya-1961056014.html
африка
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961541068_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f621faf0539cae9b5a9739f10b3c538f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, йоханнесбург, сергий радонежский, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), епифаний думенко, юар, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире
Религия, Африка, Йоханнесбург, Сергий Радонежский, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Епифаний Думенко, ЮАР, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс

В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые прошла литургия на языке африкаанс

© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в Telegram-канале Патриаршего экзархата Африки.
"Впервые в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось богослужение на африкаанс… По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина богослужение на языке африкаанс совершил настоятель прихода апостола Фомы в г. Блумфонтейне иерей Иоанн Россоу. В Йоханнесбурге на этом языке православное богослужение было совершено впервые", – говорится в сообщении.
© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
1 из 3
© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
2 из 3
© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
3 из 3
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
1 из 3
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
2 из 3
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
© Фото : Патриарший экзархат Африки/Telegram
3 из 3
В нем отмечается, что богослужение было совершено в праздник Казанской иконы Божией Матери.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
21 июля, 17:01
 
РелигияАфрикаЙоханнесбургСергий РадонежскийЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Епифаний ДуменкоЮАРРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала