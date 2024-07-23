https://ria.ru/20240723/liturgija-1961541981.html

В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс

В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс - РИА Новости, 23.07.2024

В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс

Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:15

2024-07-23T18:15

2024-07-23T18:15

религия

африка

йоханнесбург

сергий радонежский

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

епифаний думенко

юар

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в Telegram-канале Патриаршего экзархата Африки. "Впервые в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось богослужение на африкаанс… По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина богослужение на языке африкаанс совершил настоятель прихода апостола Фомы в г. Блумфонтейне иерей Иоанн Россоу. В Йоханнесбурге на этом языке православное богослужение было совершено впервые", – говорится в сообщении.В нем отмечается, что богослужение было совершено в праздник Казанской иконы Божией Матери. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.

https://ria.ru/20240721/liturgiya-1961056014.html

африка

йоханнесбург

юар

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