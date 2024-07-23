В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые провели литургию на африкаанс
В храме РПЦ в Йоханнесбурге впервые прошла литургия на языке африкаанс
© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литургия на языке африкаанс впервые прошла в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщается в Telegram-канале Патриаршего экзархата Африки.
"Впервые в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось богослужение на африкаанс… По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина богослужение на языке африкаанс совершил настоятель прихода апостола Фомы в г. Блумфонтейне иерей Иоанн Россоу. В Йоханнесбурге на этом языке православное богослужение было совершено впервые", – говорится в сообщении.
© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
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© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
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© Фото : Патриарший экзархат Африки/TelegramЛитургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
3 из 3
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
1 из 3
Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
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Литургия на языке африкаанс в храме преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви в Йоханнесбурге
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В нем отмечается, что богослужение было совершено в праздник Казанской иконы Божией Матери.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
Глава РПСЦ впервые провел литургию в Африке
21 июля, 17:01