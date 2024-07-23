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Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко
Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024
Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко
Штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:04
2024-07-23T07:04
2024-07-23T07:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, в район Купянска прибыло подразделение численностью до роты. Также стало известно, что данная группа военнослужащих входит в состав одного из штурмовых подразделений, не имеет реального боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались непосредственно на линии боевого соприкосновения. Выдвижение в так называемую красную зону шло под конвоем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства предположил, что в зону боевых действий прибыла группа мобилизованных граждан Украины из числа заключенных.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко
Марочко: штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охранной прибыло под Купянск