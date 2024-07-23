https://ria.ru/20240723/kupyansk-1961362901.html

Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко

Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.07.2024

Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем, сообщил Марочко

Штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:04

2024-07-23T07:04

2024-07-23T07:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871257216_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8804bd674c97322d8de18c347f73252f.jpg

ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охранной прибыло под Купянск на харьковский участок фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, в район Купянска прибыло подразделение численностью до роты. Также стало известно, что данная группа военнослужащих входит в состав одного из штурмовых подразделений, не имеет реального боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались непосредственно на линии боевого соприкосновения. Выдвижение в так называемую красную зону шло под конвоем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства предположил, что в зону боевых действий прибыла группа мобилизованных граждан Украины из числа заключенных.

https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина