Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане избрали нового главу Дербента - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 23.07.2024 (обновлено: 16:46 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kuliev-1961513096.html
В Дагестане избрали нового главу Дербента
В Дагестане избрали нового главу Дербента - РИА Новости, 23.07.2024
В Дагестане избрали нового главу Дербента
Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:31
2024-07-23T16:46
дербент
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961514517_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_0b2624c6b0c4407d3d5e5a3c295835a6.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "На сессии собрания депутатов Дербента Ахмед Кулиев избран главой Дербента", – сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Кулиева депутаты поддержали единогласно. В начале июня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы города стал полковник полиции Ахмед Кулиев. В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.
https://ria.ru/20230814/derbent-1889903360.html
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961514517_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_a4964b6d4f352f960d62b7f1a59d03eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дербент, политика
Дербент, Политика
В Дагестане избрали нового главу Дербента

Полковника полиции Ахмеда Кулиева избрали мэром дагестанского Дербента

© Фото : Администрация ДербентаАхмед Кулиев
Ахмед Кулиев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Администрация Дербента
Ахмед Кулиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"На сессии собрания депутатов Дербента Ахмед Кулиев избран главой Дербента", – сказал собеседник агентства.
По его словам, кандидатуру Кулиева депутаты поддержали единогласно.
В начале июня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы города стал полковник полиции Ахмед Кулиев.
В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.
Старый город в Дербенте - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента
14 августа 2023, 10:45
 
ДербентПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала