https://ria.ru/20240723/kuliev-1961513096.html
В Дагестане избрали нового главу Дербента
В Дагестане избрали нового главу Дербента - РИА Новости, 23.07.2024
В Дагестане избрали нового главу Дербента
Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:31
2024-07-23T16:31
2024-07-23T16:46
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "На сессии собрания депутатов Дербента Ахмед Кулиев избран главой Дербента", – сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Кулиева депутаты поддержали единогласно. В начале июня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы города стал полковник полиции Ахмед Кулиев. В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.
https://ria.ru/20230814/derbent-1889903360.html
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дербент, политика
В Дагестане избрали нового главу Дербента
Полковника полиции Ахмеда Кулиева избрали мэром дагестанского Дербента
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"На сессии собрания депутатов Дербента Ахмед Кулиев избран главой Дербента", – сказал собеседник агентства.
По его словам, кандидатуру Кулиева депутаты поддержали единогласно.
В начале июня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы города стал полковник полиции Ахмед Кулиев.
В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.