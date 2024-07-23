https://ria.ru/20240723/kuliev-1961513096.html

В Дагестане избрали нового главу Дербента

В Дагестане избрали нового главу Дербента - РИА Новости, 23.07.2024

В Дагестане избрали нового главу Дербента

Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:31

2024-07-23T16:31

2024-07-23T16:46

дербент

политика

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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Полковник полиции Ахмед Кулиев, исполнявший обязанности главы дагестанского Дербента, избран мэром города, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. "На сессии собрания депутатов Дербента Ахмед Кулиев избран главой Дербента", – сказал собеседник агентства. По его словам, кандидатуру Кулиева депутаты поддержали единогласно. В начале июня мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, возглавлявший город с декабря 2020 года, объявил о своем решении сложить полномочия. Исполняющим обязанности главы города стал полковник полиции Ахмед Кулиев. В разные годы Кулиев возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и управление по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Дагестан (РД), Центр противодействия экстремизму МВД республики, был заместителем начальника полиции МВД по РД.

https://ria.ru/20230814/derbent-1889903360.html

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дербент, политика