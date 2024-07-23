https://ria.ru/20240723/hamas-1961378436.html
В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями
В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями - РИА Новости, 23.07.2024
В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями
Подписание декларации между палестинскими фракциями в Пекине - исторический момент, способствующий примирению внутри Палестины, заявил глава делегации ХАМАС... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:34
2024-07-23T09:34
2024-07-23T09:34
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Подписание декларации между палестинскими фракциями в Пекине - исторический момент, способствующий примирению внутри Палестины, заявил глава делегации ХАМАС Муса Абу Марзук. Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. "Мы видим беспрецедентную поддержку палестинского вопроса. Сегодня с палестинскими фракциями мы подписываем документ о соглашении, исходя из соображений национального примирения. Друзья, это исторический момент", - сказал Марзук, выступая на церемонии подписание. Он подчеркнул важность претворения в жизнь декларации, чтобы "завершить курс на примирение и создать независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме". Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа. Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.
https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html
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в мире, справки, палестина, пекин, израиль, муса абу марзук, хамас, фатх
В мире, Справки, Палестина, Пекин, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, ФАТХ
В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями
Глава делегации ХАМАС: подписание декларации в Пекине способствует примирению
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Подписание декларации между палестинскими фракциями в Пекине - исторический момент, способствующий примирению внутри Палестины, заявил глава делегации ХАМАС Муса Абу Марзук.
Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства.
"Мы видим беспрецедентную поддержку палестинского вопроса. Сегодня с палестинскими фракциями мы подписываем документ о соглашении, исходя из соображений национального примирения. Друзья, это исторический момент", - сказал Марзук, выступая на церемонии подписание.
Он подчеркнул важность претворения в жизнь декларации, чтобы "завершить курс на примирение и создать независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме".
Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа.
Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.