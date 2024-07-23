https://ria.ru/20240723/hamas-1961378436.html

В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями

В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями - РИА Новости, 23.07.2024

В ХАМАС оценили подписание декларации между палестинскими фракциями

Подписание декларации между палестинскими фракциями в Пекине - исторический момент, способствующий примирению внутри Палестины, заявил глава делегации ХАМАС... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:34

2024-07-23T09:34

2024-07-23T09:34

в мире

справки

палестина

пекин

израиль

муса абу марзук

хамас

фатх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905437619_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_3d3d67a4bba363eec6dc1afc0759850f.jpg

ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Подписание декларации между палестинскими фракциями в Пекине - исторический момент, способствующий примирению внутри Палестины, заявил глава делегации ХАМАС Муса Абу Марзук. Во вторник завершился диалог по примирению между различными палестинскими фракциями, который проходил в Пекине с 21 по 23 июля. По результатам диалога представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. "Мы видим беспрецедентную поддержку палестинского вопроса. Сегодня с палестинскими фракциями мы подписываем документ о соглашении, исходя из соображений национального примирения. Друзья, это исторический момент", - сказал Марзук, выступая на церемонии подписание. Он подчеркнул важность претворения в жизнь декларации, чтобы "завершить курс на примирение и создать независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме". Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа. Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.

https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html

https://ria.ru/20240719/izrail-1960805399.html

палестина

пекин

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, палестина, пекин, израиль, муса абу марзук, хамас, фатх