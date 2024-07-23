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Новгородский губернатор рассказал о задачах нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 23.07.2024
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15:54 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gubernator-1961502553.html
Новгородский губернатор рассказал о задачах нацпроекта "Семья"
Новгородский губернатор рассказал о задачах нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 23.07.2024
Новгородский губернатор рассказал о задачах нацпроекта "Семья"
Все сделанное и запланированное получит более комплексное оформление в логике национального проекта "Семья"; наша задача состоит в том, чтобы счастливых семей с РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:54
2024-07-23T15:54
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
заседание госсовета
государственный совет рф
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Все сделанное и запланированное получит более комплексное оформление в логике национального проекта "Семья"; наша задача состоит в том, чтобы счастливых семей с детьми в России становилось как можно больше, и чтобы они ни в чем не нуждались, сообщил своем Телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя свое назначение председателем новой комиссии по направлению "Семья" Госсовета РФ. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Подчеркну — речь идет не только про детей и родителей, но также про бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Будем и дальше вместе с регионами определять эффективные решения по поддержке семей и предлагать их к тиражированию", – написал глава региона. По его словам, в рамках комиссии Госсовета РФ по социальной политике с 2019 года сделано немало. По всей стране успешно реализуется система социальных контрактов. Она постоянно развивается и дает возможность семьям в отдаленных населенных пунктах создавать свое дело и повышать качество жизни. Выстроен целостный механизм поддержки семьи на всех ее этапах — единое пособие, которое женщина получает с момента беременности и до достижения ребенком семнадцати лет, рассказал Никитин. На гибкий режим работы перешли детские сады. Родителям, чей ребенок в возрасте до восьми лет заболел, больничный лист стал оплачиваться в размере 100% вне зависимости от страхового стажа. Развивается социальная инфраструктура: создаются семейные МФЦ, где в режиме одного окна можно получить все необходимые меры поддержки. По всей стране реализуется система долговременного ухода, нацеленная на заботу о многопоколенных семьях. "Благодарю за оказанное доверие. Стать руководителем профильной комиссии Госсовета РФ в Год семьи для меня особенно ответственно и символично", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
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россия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, заседание госсовета, государственный совет рф
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Заседание Госсовета, Государственный совет РФ

Новгородский губернатор рассказал о задачах нацпроекта "Семья"

© Фото : пресс-служба правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин (в центре) на заседании Госсовета РФ
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (в центре) на заседании Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (в центре) на заседании Госсовета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Все сделанное и запланированное получит более комплексное оформление в логике национального проекта "Семья"; наша задача состоит в том, чтобы счастливых семей с детьми в России становилось как можно больше, и чтобы они ни в чем не нуждались, сообщил своем Телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя свое назначение председателем новой комиссии по направлению "Семья" Госсовета РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов.
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"Подчеркну — речь идет не только про детей и родителей, но также про бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Будем и дальше вместе с регионами определять эффективные решения по поддержке семей и предлагать их к тиражированию", – написал глава региона.
По его словам, в рамках комиссии Госсовета РФ по социальной политике с 2019 года сделано немало. По всей стране успешно реализуется система социальных контрактов. Она постоянно развивается и дает возможность семьям в отдаленных населенных пунктах создавать свое дело и повышать качество жизни. Выстроен целостный механизм поддержки семьи на всех ее этапах — единое пособие, которое женщина получает с момента беременности и до достижения ребенком семнадцати лет, рассказал Никитин.
На гибкий режим работы перешли детские сады. Родителям, чей ребенок в возрасте до восьми лет заболел, больничный лист стал оплачиваться в размере 100% вне зависимости от страхового стажа. Развивается социальная инфраструктура: создаются семейные МФЦ, где в режиме одного окна можно получить все необходимые меры поддержки. По всей стране реализуется система долговременного ухода, нацеленная на заботу о многопоколенных семьях.
"Благодарю за оказанное доверие. Стать руководителем профильной комиссии Госсовета РФ в Год семьи для меня особенно ответственно и символично", – подчеркнул губернатор.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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