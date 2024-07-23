https://ria.ru/20240723/gosduma-1961594867.html

Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов

Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:35

2024-07-23T23:35

2024-07-23T23:35

общество

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам) и обеспечить их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка. Закон также предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации". Законопроектом также предлагается создать на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования. В документе отмечается, что предлагается уточнить основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.

https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф