https://ria.ru/20240723/gosduma-1961594867.html
Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов
Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:35
2024-07-23T23:35
2024-07-23T23:35
общество
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам) и обеспечить их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка. Закон также предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации". Законопроектом также предлагается создать на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования. В документе отмечается, что предлагается уточнить основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.
https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Госдума приняла закон о спецусловиях для обучения детей-инвалидов
ГД приняла закон, обязывающий создавать спецусловия для обучения детей-инвалидов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам) и обеспечить их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка.
Закон также предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации".
Законопроектом также предлагается создать на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования.
В документе отмечается, что предлагается уточнить основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.