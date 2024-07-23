https://ria.ru/20240723/gosduma-1961534066.html
Госдума приняла закон для борьбы с финансовыми пирамидами
Госдума приняла закон для борьбы с финансовыми пирамидами - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон для борьбы с финансовыми пирамидами
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:48
2024-07-23T17:48
2024-07-23T17:48
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что проблема финансовых пирамид в стране по-прежнему актуальна, пояснял ранее один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Это оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, подчеркивал он. Для пресечения незаконного привлечения инвестиций физлиц документ вносит изменения в законы "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ" и "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Сейчас потребительские общества вправе привлекать средства от пайщиков и других лиц. Новый закон разрешает таким обществам привлекать заемные средства лишь от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками. Но это ограничение не будет применяться к потребительским обществам, участвующим в эксперименте по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который с сентября 2023 года проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон ограничивает возможности привлекать инвестиции от граждан. Согласно принятым нормам, это смогут делать организации, поднадзорные ЦБ – это банки, финансовые, страховые компании и так далее. А если компания не находится под надзором регулятора, она сможет привлекать средства физлиц только в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и ипотечных бумагах. То есть такие компании должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве бумаги. Эти ограничения не применяются к отношениям, связанным с выпуском и обращением цифровых прав, сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html
https://ria.ru/20240723/mavrodi-1961358110.html
https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html
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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Госдума приняла закон для борьбы с финансовыми пирамидами
Госдума приняла закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам.
Необходимость принятия закона обусловлена тем, что проблема финансовых пирамид в стране по-прежнему актуальна, пояснял ранее один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
. Это оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, подчеркивал он.
Для пресечения незаконного привлечения инвестиций физлиц документ вносит изменения в законы "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ" и "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
Сейчас потребительские общества вправе привлекать средства от пайщиков и других лиц. Новый закон разрешает таким обществам привлекать заемные средства лишь от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками. Но это ограничение не будет применяться к потребительским обществам, участвующим в эксперименте по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который с сентября 2023 года проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне.
Закон ограничивает возможности привлекать инвестиции от граждан. Согласно принятым нормам, это смогут делать организации, поднадзорные ЦБ
– это банки, финансовые, страховые компании и так далее.
А если компания не находится под надзором регулятора, она сможет привлекать средства физлиц только в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и ипотечных бумагах. То есть такие компании должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве бумаги.
Эти ограничения не применяются к отношениям, связанным с выпуском и обращением цифровых прав, сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.