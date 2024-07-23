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Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму - РИА Новости, 23.07.2024
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00:56 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gaz-1961350933.html
Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму
Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму - РИА Новости, 23.07.2024
Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму
Россия в июне поставила в Китай трубопроводного газа на максимальные за все время 737 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T00:56
2024-07-23T00:56
китай
россия
туркмения
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июне поставила в Китай трубопроводного газа на максимальные за все время 737 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, стоимость поставок в начале лета выросла на 3,4% в месячном и на 29% в годовом выражении - до 737 миллионов долларов, что стало новым максимумом для двусторонней торговли двух стран. До этого российский экспорт газа по трубопроводу в Китай превышал 700 миллионов долларов лишь дважды, когда в мае и феврале его было поставлено оба раза на сумму в 713 миллионов долларов. В то же время за первые шесть месяцев российские поставки увеличились на 17,4% - до почти 4 миллиардов долларов против 3,4 миллиарда за январь-июнь прошлого года. При этом за последние пять лет экспорт увеличился в 13 раз. Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай в первом полугодии текущего года осталась Туркмения, хотя ее экспорт немного сократился - до 4,8 миллиарда с 5,1 миллиарда долларов годом ранее. Также поставляли газ Мьянма (680 миллионов долларов), Казахстан (559 миллионов) и Узбекистан (235 миллионов).
https://ria.ru/20240722/moldovagaz-1961262508.html
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китай, россия, туркмения, экономика
Китай, Россия, Туркмения, Экономика
Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

Россия в июне поставила в Китай трубопроводный газ на рекордные $737 миллионов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в июне поставила в Китай трубопроводного газа на максимальные за все время 737 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, стоимость поставок в начале лета выросла на 3,4% в месячном и на 29% в годовом выражении - до 737 миллионов долларов, что стало новым максимумом для двусторонней торговли двух стран.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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До этого российский экспорт газа по трубопроводу в Китай превышал 700 миллионов долларов лишь дважды, когда в мае и феврале его было поставлено оба раза на сумму в 713 миллионов долларов.
В то же время за первые шесть месяцев российские поставки увеличились на 17,4% - до почти 4 миллиардов долларов против 3,4 миллиарда за январь-июнь прошлого года. При этом за последние пять лет экспорт увеличился в 13 раз.
Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай в первом полугодии текущего года осталась Туркмения, хотя ее экспорт немного сократился - до 4,8 миллиарда с 5,1 миллиарда долларов годом ранее. Также поставляли газ Мьянма (680 миллионов долларов), Казахстан (559 миллионов) и Узбекистан (235 миллионов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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КитайРоссияТуркменияЭкономика
 
 
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