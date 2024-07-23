https://ria.ru/20240723/ezhf-1961481589.html

Карелова рассказала о программе Евразийского женского форума

Карелова рассказала о программе Евразийского женского форума - РИА Новости, 23.07.2024

Карелова рассказала о программе Евразийского женского форума

В рамках проведения IV Евразийского женского форума (ЕЖФ) пройдет заседание "женской двадцатки" (W20), состоятся встречи женщин-дипломатов и политологов, диалог РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:58

2024-07-23T14:58

2024-07-23T14:58

центральная азия

россия

санкт-петербург

галина карелова

евразийский экономический союз

брикс

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В рамках проведения IV Евразийского женского форума (ЕЖФ) пройдет заседание "женской двадцатки" (W20), состоятся встречи женщин-дипломатов и политологов, диалог женщин Центральной Азии и России, обсуждение роли женщин в развитии ЕАЭС, сообщила РИА Новости председатель Совета Евразийского женского Форума, сенатор Галина Карелова. Форум пройдет 18-20 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году главная тема форума - "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В основе архитектуры программы лежит подход, который включает пять тематических платформ и позволяет систематизировать приоритетные направления дискуссий: женщины в формировании новой повестки мира и доверия; женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации; женщины за здоровое общество и социальное благополучие; женщины за чистую планету: создавая наше будущее; женщины за сохранение традиций и культурное многообразие. Международное сотрудничество"Центральными событиями платформы "Женщины в формировании новой повестки мира и доверия" станет межпарламентский диалог с участием женщин-парламентариев, государственных деятелей, представителей международных организаций, а также открытое заседание "женской двадцатки" (W20). В рамках платформы состоятся встречи женщин-дипломатов и политологов, которые обсудят глобальные задачи современной геополитики, пройдет обсуждение гуманитарной миссии женщин и связанных с ней перспектив сотрудничества, диалог женщин Центральной Азии и России, обсуждение роли женщин в развитии ЕАЭС и другие", - сказала Карелова. Одним из важных событий форума, по словам сенатора, станет женский форум БРИКС, который пройдет впервые. Кроме того, состоятся международные бизнес-диалоги женщин, в том числе "Россия - Арабский мир", "Россия - Сербия", международный телемост "Женщины науки и технологического предпринимательства", уточнила политик. Экономика и здравоохранениеПо ее словам, на платформе "Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации" пройдут дискуссии, посвященные роли женщин в развитии экономики в условиях новой реальности; влиянию мегатрендов на экономическое положение женщин; будут обсуждаться мировые стратегии их профессионального развития; роли женщин в эпоху искусственного интеллекта, международная кооперация женщин в разных отраслях. Будут работать инвестиционная и креативная "гостиные", биржа деловых контактов, пройдет марафон "Голос женского бизнеса". Традиционно много внимания будет уделено вопросам сохранения здоровья, возросшим потребностям человека в улучшении качества жизни, внедрению новых подходов и здоровьесберегающих технологий в условиях быстро распространяющихся новых вирусов, инновациям в фармацевтике. Этим темам посвящена платформа "Женщины за здоровое общество и социальное благополучие", сказала законодатель. Экологическая повестка"Как совместными усилиями противостоять современным вызовам, связанным с изменением климата, загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов, как влияют сегодня инициативы женщин на развитие экоповестки, какова роль женщин в формировании экологического мышления - этим темам посвящена платформа "Женщины за чистую планету: создавая наше будущее", - отметила сенатор. В ее рамках будут представлены результаты международных женских экологических стартапов, пройдет выставка экопроектов, состоится обсуждение результатов проекта Совета ЕЖФ "Климатические инициативы и углеродное регулирование", перспектив кооперации и сотрудничества в интересах Арктики, роли женщин в управлении климатическими рисками, сохранения баланса между продовольственной безопасностью и экологическим благополучием, пояснила она. "Наш Форум проходит в очень непростое время. Сейчас как никогда для мира важен голос женщин, их толерантность и взвешенный взгляд на происходящее, способность находить компромиссы и искать ответы на трудные вопросы с помощью здравого смысла, добра и доверия. Мы очень надеемся, что наш форум объединит тех, кто разделяет этот подход, кто готов работать во имя мира и благополучия людей. Наша цель - содействовать укреплению доверия в мире, найти новые точки международного взаимодействия и сотрудничества, повысить роль женщин в обеспечении устойчивого развития", - отметила Карелова.

https://ria.ru/20240712/sovfedja-1959314411.html

https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html

https://ria.ru/20240620/usloviya-1954261208.html

https://ria.ru/20231103/assambleya-1907026420.html

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центральная азия, россия, санкт-петербург, галина карелова, евразийский экономический союз, брикс