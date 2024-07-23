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РЭЦ представил проект бизнес-зоны для IV Евразийского женского форума - РИА Новости, 23.07.2024
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20:37 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/biznes-zona-1961570242.html
РЭЦ представил проект бизнес-зоны для IV Евразийского женского форума
РЭЦ представил проект бизнес-зоны для IV Евразийского женского форума - РИА Новости, 23.07.2024
РЭЦ представил проект бизнес-зоны для IV Евразийского женского форума
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина представила концепцию бизнес-зоны "Сделано в России" на заседании... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:37
2024-07-23T20:37
экономика
вероника никишина
россия
валентина матвиенко
константин косачев
российский экспортный центр (рэц)
фонд "росконгресс"
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина представила концепцию бизнес-зоны "Сделано в России" на заседании организационного комитета IV Евразийского женского форума, которое прошло 23 июля в Совете Федерации.Заседание организационного комитета провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер назвала предстоящий форум знаменательным событием для международного сообщества."Именно Евразийский женский форум позволяет донести до всего мира солидарную, созидательную позицию мирового женского сообщества. Форум неизменно отличает дух взаимоуважения и партнерства", – сказала Матвиенко."Сделано в России" - это не просто слова, это программа, которую реализует Российский экспортный центр в целях повышения узнаваемости российской продукции и формирования позитивного образа России за рубежом, что очень важно для развития экспорта и востребованности нашей продукции на внешних рынках", – рассказала Никишина.Бизнес-зона объединит в себе цифровую выставку достижений российского женского предпринимательства, питч-сессии, а также дегустацию продукции российских производителей. Кроме того, запланировано проведение переговоров и подписание значимых для развития международных связей соглашений, где подписантами с другой стороны также выступают женщины.В этот раз на полях Евразийского женского форума впервые будет представлена зона для B2B-переговоров, так называемая "Биржа деловых контактов", которая позволит наладить партнерские связи. Заранее подготовленная Российским экспортным центром программа встреч позволит максимально эффективно использовать площадку форума для международной женской кооперации и оправдать само название проекта.В заседании участвовали заместитель председателя СФ Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Евразийского женского форума и сенатор от Воронежской области Галина Карелова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный санитарный врач РФ Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгения Котова, заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев, сенаторы РФ, члены Организационного комитета, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.Четвертый Евразийский женский форум - крупнейшая авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам. Форум состоится 18-20 сентября 2024 года. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд "Росконгресс". Традиционно в форуме прижимают участие делегации как из всего мира, так и из всех субъектов Российской Федерации. Большим событием в его программе станет первый Женский форум БРИКС.
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экономика, вероника никишина, россия, валентина матвиенко, константин косачев, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", вэб.рф (вэб), бизнес, север, совет федерации рф
Экономика, Вероника Никишина, Россия, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд "Росконгресс", ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бизнес, Север, Совет Федерации РФ

РЭЦ представил проект бизнес-зоны для IV Евразийского женского форума

© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаседание организационного комитета IV Евразийского женского форума в Совете Федерации
Заседание организационного комитета IV Евразийского женского форума в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заседание организационного комитета IV Евразийского женского форума в Совете Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина представила концепцию бизнес-зоны "Сделано в России" на заседании организационного комитета IV Евразийского женского форума, которое прошло 23 июля в Совете Федерации.
Заседание организационного комитета провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер назвала предстоящий форум знаменательным событием для международного сообщества.
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"Именно Евразийский женский форум позволяет донести до всего мира солидарную, созидательную позицию мирового женского сообщества. Форум неизменно отличает дух взаимоуважения и партнерства", – сказала Матвиенко.
«
"Сделано в России" - это не просто слова, это программа, которую реализует Российский экспортный центр в целях повышения узнаваемости российской продукции и формирования позитивного образа России за рубежом, что очень важно для развития экспорта и востребованности нашей продукции на внешних рынках", – рассказала Никишина.
Бизнес-зона объединит в себе цифровую выставку достижений российского женского предпринимательства, питч-сессии, а также дегустацию продукции российских производителей. Кроме того, запланировано проведение переговоров и подписание значимых для развития международных связей соглашений, где подписантами с другой стороны также выступают женщины.
В этот раз на полях Евразийского женского форума впервые будет представлена зона для B2B-переговоров, так называемая "Биржа деловых контактов", которая позволит наладить партнерские связи. Заранее подготовленная Российским экспортным центром программа встреч позволит максимально эффективно использовать площадку форума для международной женской кооперации и оправдать само название проекта.
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В заседании участвовали заместитель председателя СФ Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Евразийского женского форума и сенатор от Воронежской области Галина Карелова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный санитарный врач РФ Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгения Котова, заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев, сенаторы РФ, члены Организационного комитета, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Четвертый Евразийский женский форум - крупнейшая авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам. Форум состоится 18-20 сентября 2024 года. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд "Росконгресс". Традиционно в форуме прижимают участие делегации как из всего мира, так и из всех субъектов Российской Федерации. Большим событием в его программе станет первый Женский форум БРИКС.
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ЭкономикаВероника НикишинаРоссияВалентина МатвиенкоКонстантин КосачевРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Фонд "Росконгресс"ВЭБ.РФ (ВЭБ)БизнесСеверСовет Федерации РФ
 
 
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