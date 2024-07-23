https://ria.ru/20240723/arkhipelag_2024-1961535719.html

"Архипелаг 2024": как определить контуры будущего?

"Архипелаг 2024": как определить контуры будущего? - РИА Новости, 23.07.2024

"Архипелаг 2024": как определить контуры будущего?

С 8 по 21 июля в Южно-Сахалинске проходил проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Развитие беспилотия, экономики "низкого неба", биотеха,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:59

2024-07-23T18:59

2024-07-23T18:59

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

светлана чупшева

валерий лимаренко

сергей соболев

агентство стратегических инициатив (аси)

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С 8 по 21 июля в Южно-Сахалинске проходил проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". Развитие беспилотия, экономики "низкого неба", биотеха, формирование пула предложений к рассмотрению в новые национальные проекты – таков масштаб события.На интенсив съехалось 3500 участников из 78 регионов России. Кто эти гости? Эксперты, федеральные и региональные чиновники, представители бизнеса, ученые, конструкторы и операторы БПЛА, писатели – многие из них привезли на Сахалин свои инициативы, изобретения, технологии.Здесь у молодых и амбициозных инноваторов была возможность продемонстрировать свои ноу-хау самым авторитетным экспертам. А разработчикам социально значимых инициатив – "собрать" воедино готовые предложения к национальным проектам. Бизнесмен-стартапер, развивающий креативную экономику, мог предложить свой проект для внедрения в Сахалинской области и других регионах, а юные фантасты – показать свои тексты известным писателям и представителям киноиндустрии.Организаторами "Архипелага 2024" выступили Платформа научно-технических инициатив (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.Ежедневно на "Архипелаге 2024" происходило больше десятка дискуссий, мастер-классов, презентаций и других мероприятий в разных локациях. В основном, в центре Южно-Сахалинска, но также и на открытом воздухе: например, в городском парке им. Ю.А. Гагарина, или за городом – на базе отдыха на берегу соленого озера Тунайча, или на пригородном аэродроме с трогательным названием "Пушистый".Оттуда мы и начнем наше путешествие по "Архипелагу 2024".Полеты на мониторе и наявуАэродром "Пушистый", расположенный в 40 километрах от Южно-Сахалинска, недалеко от побережья залива Анива, строили еще японцы – он представляет собой одну взлетно-посадочную полосу, вдоль всего протяжения которой выстроены шатры и ангары.В одном из них запускают беспилотные летательные аппараты. Конечно, дроны не летают по шатру, как вздумается. Все полеты проходят в огороженном сеткой пространстве, где выстроена настоящая полоса препятствий, которую надо преодолеть – притом на скорости.Здесь соревнуются команды из разных городов. Одного из самых успешных воздушных гонщиков зовут Платон Черемных. Он из Москвы, и ему всего 15 лет. В личном зачете гонки дронов Платон какое-то время лидировал, но из-за досадной технической неполадки в финал не прошел."Сейчас я планирую добиться очень хороших результатов на командной гонке", – говорит Платон.Гонка, пусть даже и с препятствиями – конечно, интересно. Но есть для участников соревнования куда сложнее. Например, по киберимунной автономности. Смысл этих состязаний – препятствовать атакам, которые на дроны происходят изнутри. Например, со стороны одного из элементов программного обеспечения. Не все составные части заслуживают доверия. Какие-то из них произведены за рубежом. И значит – могут отказать в решающий момент. И поэтому соревнующиеся программируют модуль безопасности дрона, чтобы избежать неприятных последствий внутренней атаки."Есть дополнительные аппаратные цепи, которые позволяют модулю безопасности блокировать наиболее опасные атаки через, например, отключение питания моторов, блокирование реле сброса дрона, который доставляет какой-то груз", – говорит старший преподаватель СПбГУ, главный эксперт инженерных соревнований по кибериммунной автономности Сергей Соболев.Всего же на "Пушистом" соревнования проходят более чем по 30 дисциплинам."Ключевой фокус соревнований этого года – тестирование технологических решений. Компании предлагали нам свои разработки, мы их "упаковывали" в формат инженерных соревнований. Сейчас участники, можно сказать, впервые соприкасаются с некоторыми решениями, которые уже в будущем могут войти в обыденную жизнь", – рассказывает заместитель директора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Полина Мозгалева.Второй фокус делается на повышение автономности дрона – то есть, его способности выполнять задачи самостоятельно, без участия человека. Поэтому проводится целый комплекс соревнований по дисциплинам, которые посвящены отработке компетенций, необходимых для повышения автономности дрона."Скоростное прохождение заранее известной трассы, автономная доставка грузов, следование за подвижной платформой, групповые полеты дронов, химическая разведка и поиск источника заражения. То есть, по сути, задача участников – под заданную задачу запрограммировать свой дрон и отправить его на выполнение миссии в автономном режиме", – рассказывает Мозгалева.Задачи варьируются от простейших (прохождение трассы) до куда более сложных, когда подключается искусственный интеллект, нейросети.Работает "Дрон-гараж" - выставка, экспонаты которой могут без проблем подняться в воздух, приземлиться и занять свое место в экспозиции. Широко представлены агродроны, предназначенные для использования в сельском хозяйстве и беспилотники, предназначенные для поиска людей. Не случайно в выставке участвуют представители поискового отряда "ЛизаАлерт"."У них есть условие, что дрон должен помещаться в рюкзак. Ты приходишь, его запускаешь. В автономном режиме он ищет, возвращается. Вставляешь в компьютер флешку. Нейросеть обрабатывает. Человек – здесь!" – рассказывает Мозгалева.На "Пушистом" были представлены не только беспилотники, но и средства контроля – более 30 разновидностей, включая радиолокационные станции, средства радиомониторинга и радиоэлектронного подавления."Тестирование технологий контроля неба в таком формате проводятся в нашей стране впервые", – цитирует пресс-служба слова председателя правления группы ФТК, соорганизатора "Архипелага 2024" Ивана Поминова.Биотехнологии с человеческим лицомТехнологическая часть "Архипелага 2024" была посвящена не только полетам беспилотников и контролю над ними. Значительное внимание уделялось такому направлению исследований, как биотехнологии.В дни проведения "Архипелага 2024" активно работал трек "Человек+", участники которого изучали и обсуждали достижения такого направления исследований как биотех, и на то, как они могут повлиять на человека."По биотеху мы собрали сквозную платформу биотехнологий, которые проходят от почвы через растения, животных, в пищевые продукты. Это пищевые технологии, новая еда, еда как лекарство", - отметил на торжественной церемонии закрытия "Архипелага 2024" лидер площадки "Человек+" Сергей Иванов.Всего, по словам спикера, за время работы трека было проанализировано и систематизировано 312 новых биотехнологий.Качество жизни и задачи международного уровняДругим важнейшим направлением "Архипелага 2024" стал трек "Качество жизни. Новые горизонты", который проводился непосредственно Агентством стратегических инициатив.Темы работы отбирали в соответствии с новыми национальными целями развития и формируемыми правительством нацпроектами: это семейная политика и здравоохранение, устойчивая и динамичная экономика, отдельно – креативная экономика, инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система, экологическое благополучие и климатическая устойчивость, а также кадры."Именно повышение качества жизни людей становится в конечном счете результатом реализации любой региональной программы или национального проекта. Поэтому итогами работы в рамках нашего трека станут конкретные предложения, подходы к формированию новых национальных проектов, Стратегии развития АСИ, а также решения, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах России. Именно в такой связке мы воспринимаем свою миссию на "Архипелаге"", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.Некоторые из дискуссий имеют значение не только для России. Например, дискуссия, посвященная формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и, соответственно, единой климатической политики, состоявшаяся в арт-резиденции "Маяк" в самом центре Южно-Сахалинска.Организаторы дискуссии – Агентство стратегических инициатив в партнерстве с комитетом РСПП по климатической политике и углеродному регулированию и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко – привлекли к дебатам экспертов по экономике, экологии, другим дисциплинам."Как создать единые реестры углеродных единиц для стран БРИКС? Как синхронизировать методики оценки тех климатических проектов, которые реализуются? Каким образом эту синхронизацию провести, и каким образом обеспечить привлечение инвестиций, в том числе в российские проекты, связанные с улучшением как обеспечения климатической стабильности и улучшением экологии, что очень важно? Это очень большая и важная тема для всех стран БРИКС, и мы, конечно, надеемся, что и в рамках председательства России в этом году, а также в ближайшие годы мы такую систему создать все вместе сможем для нашего общего будущего", – отметил директор дивизиона "Экология" Агентства стратегических инициатив Михаил Евдокимов.В ходе дискуссии эксперты подчеркивали, что перед лицом общих вызовов государствам стоит объединить усилия для реализации трансграничных проектов, но для этого необходимо выработать общие правила."Для России единый рынок БРИКС – это, во-первых, вопрос признания российских подходов к климатическим проектам. Я не говорю, что эти подходы – какие-то особенные, просто в текущей политической ситуации даже абсолютно соответствующие всему подходы, реализуемые Россией, могут, по разным причинам, сталкиваться с разного рода барьерами. А барьеры для единых подходов БРИКС уже сложнее создать, чем для отдельно взятой страны", – рассказала руководитель аппарата комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Татьяна Ларионова.По ее словам, для России, как для потенциального поставщика углеродных единиц – это выход на большой рынок."По экспертным оценкам у нас потенциал эффективных климатических проектов составляет до 400 миллионов тонн СО2-эквивалента в год. Поэтому это может быть мощным стимулом, чтобы, наконец, заняться этими проектами и получить преимущество как для митигации климатических рисков, так и от других сопутствующих эффектов, для сохранения биоразнообразия", – подчеркнула Ларионова.Экономика должна быть креативнойОтдельное направление работы "Архипелага 2024" было посвящено креативной экономике – особому сектору, связанному с интеллектуальной собственностью."Это один из драйверов российской экономики, недооцененный до сих пор. Все, что связано с дизайном и модой, нередко влияет и на добавленную стоимость продуктов. Архитектура и урбанистика – очень активная часть креативной экономики. Важно сказать и про всю ту часть, что связана с культурной индустрией", – сообщила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.На важность креативной экономики обращал внимание и Владимир Путин. 30 мая 2023 года состоялась встреча президента с предпринимателями в области креативных индустрий, развивая которые предприниматели могут напрямую влиять на развитие и инвестпривлекательность территорий."Креативная экономика может помочь геобрендингу, помочь решить вопросы и развития территорий, и привлечения инвестиций, и развития туризма, и сформировать стоимость продуктов и услуг", – отметила Черкес-заде.Надо сказать, что Сахалин – отнюдь не из отстающих в области развития этого сектора. Убедиться в этом можно, побывав на Ярмарке региональных брендов в городском парке Южно-Сахалинска.В самом центре многолюдного парка развернута сцена, где представлено творчество местных предпринимателей. У прилавков с одеждой – настоящий ажиотаж.Наиболее креативные бренды были отмечены на церемонии награждения, как например, бренд одежды "Тембр"."Участие в "Архипелаге" дает, конечно же узнаваемость, возможность еще раз выйти к клиентам и пообщаться лично. И это определенный статус и имидж для бренда. Недавно было официальное награждение. Я получила знак качества "Сделано на Сахалине" от Торгово-промышленной палаты", – подчеркнула основатель бренда "Тембр", дизайнер одежды Екатерина Мальцева.А представители бренда "Корица" работают в весьма актуальной технике деконструктивизма, сочетая ее с направлением "апсайклинг" – то есть, переработкой старой одежды в новую."Это экологичное направление в моде. Ведь уже произведено одежды больше, чем требуется людям на всей планете. И крупные бренды уже начали работать со своими непроданными коллекциями, и делают из них нечто, абсолютно новое и интересное", – поделилась представительница бренда Анжела Кивич.Что противопоставить дефициту кадров?В рамках трека "Качество жизни. Новые горизонты" на "Архипелаге 2024" прошла стратегическая сессия субтрека "Кадры". В рамках обсуждения с правительством по подготовке предложений в проектируемые национальные проекты часто поднимается тема подготовки кадров, кадрового дефицита и активного вовлечения молодежи в ключевые отрасли экономики.В обсуждении приняли участие эксперты, представители правительств, вузов, институтов развития и бизнеса из Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Калужской области, ХМАО, Татарстана, Челябинской области."В контексте дефицита кадров и низкого уровня производительности труда, здесь нужны системные решения, учитывающие в том числе те категории и группы граждан, которые сейчас не задействованы. Важно и продумывать сервисы, которые мы можем предлагать тем, кто хочет профессионально двигаться, работать, несмотря, например, на возраст и определенные жизненные ситуации", – цитирует пресс-служба замдиректора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлию Ханьжину.О том, что для решения этого комплекса задач ориентироваться следует не только на молодежь, выпускников вузов и ссузов, но и на людей более старшего, в том числе предпенсионного возраста, говорил и руководитель трека "Кадры", директор Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.В рамках субтрека Агентством стратегических инициатив был предложен новый подход к решению кадровых задач, который заключается в "приземлении" мероприятий национальных проектов на региональный уровень в соответствии со стратегиями экономического развития."Предлагаемая модель включает трехуровневую концепцию прогнозирования и минимизации кадрового дефицита. Целью мероприятий в рамках данной модели является регулировка рынка труда, сближение спроса и предложения, а главным принципом – опережающая подготовка кадров с учетом реальной потребности регионов, межрегиональная координация и обмен кадрами" – приводит пресс-служба слова Вайно.При этом регулирующие структуры на уровне федеральных округов будут координировать мероприятия, исходя из потребностей регионов, формировать задания по количеству студентов, привлекать работодателей к формированию целевых мест, работать с образовательными программами и профстандартами и "спускать" решения на региональные органы исполнительной власти."Эта модель призвана помочь в вопросе снижения кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики региона и сформировать подходы к привлечению перспективных молодых ребят из соседних регионов, сформировав как итоговый продукт проект повышения привлекательности региона с точки зрения профессиональной самореализации", - уточнил Вайно.Тема кадрового дефицита, подготовки кадров и вовлечения молодежи в ключевые отрасли экономики касается не только реализации профильного нацпроекта "Кадры", но и целого ряда национальных целей развития, таких, как "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", "Устойчивая и динамичная экономика", "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".Лучшие практики в социальной сфереВажнейшим субтреком "Архипелага 2024" стало развитие социальной сферы, масштабирование практики некоммерческих организаций на федеральный уровень."Агентство стратегических инициатив возьмет задачи по встраиванию лучших решений социально ориентированных НКО в региональные и федеральные программы. Эффективные практики, реализованные некоммерческим сектором, должны стать устойчивыми и независимыми моделями, которые будут работать автономно в регионах на качество жизни людей", – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на подведении итогов субтрека.Спектр тем и интересов – самый разнообразный. Так, в лаборатории "Пост-травматические стрессовые расстройства" обсуждали, кто и как может помочь ветеранам СВО и их семьям адаптироваться к жизни, на каких принципах должна выстраиваться психологическая помощь, какую роль играет духовная поддержка, как сообщество семей бойцов может помогать друг другу и какие шаги нужно предпринять, чтобы медицинские психологи могли оперативно выявлять ПТСР и оказывать помощь.А в Точке кипения СахГу (такие пространства АСИ создает по всей стране) три дня работали лаборатории, посвященные развитию социальной сферы, продолжительности жизни и корпоративным программам, которые могли бы ее увеличить.Также в рамках проектно-аналитической сессии "Поддержка семьи, рождаемости и многодетности, совершенствование демографической политики" на "Архипелаге" разработали проект дорожной карты по поддержке демографии на территории Сахалинской области.Предвидение будущегоОдно из самых интересных мероприятий "Архипелага 2024" проходило в пригородном пансионате на берегу соленого озера Тунайча. Там под руководством мэтров жанра Вадима Панова, Антона Первушина и Сергея Чекмаева работала литературная резиденция "Обсерватория фантастики".В течение трех дней 12 молодых авторов должны были написать каждый по одному рассказу, представив свои варианты развития будущего в свете таких событий, как глобальное потепление, открытие бессмертия, развитие искусственного интеллекта, угроза новых пандемий.Юные фантасты представили работы в самых разнообразных жанрах – от антиутопии до подростковой фантастики young adult."Научная фантастика – это не выдумка. Это знания, умноженные на опыт, на ожидания и веру в будущее. Фантасты не придумывают что-то оторванное от реальности, они продолжают нашу реальность, они делают возможным множественное понимание будущего, которое обязательно наступит. Они проектируют будущее, помогают людям, живущим сегодня, увидеть те идеи и образы, которые завтра люди будут воплощать в своей деятельности, в своей жизни", – отметил руководитель Лаборатории будущего, советник генерального директора АСИ Иван Карпушкин.Также АСИ объявило о старте нового конкурса научной фантастики "Россия 2050", работы на который будут приниматься с 1 августа по 15 октября 2024 года, а итоги будут подведены в начале декабря 2024 года. В жюри конкурса войдут известные писатели-фантасты, кино- и телепродюсеры.Лауреаты в каждой из четырех номинаций получат денежные призы в размере 500 тысяч рублей (первое место), 300 тысяч рублей (второе место) и 200 тысяч рублей (третье место). Итогом конкурса станет публикация сборника рассказов-победителей, а также предоставление возможности для дальнейшей разработки лучших сценариев пилотов сериалов ведущими отечественными интернет-платформами."Уверена, что по итогам проекта "Россия 2050" мы сможем сложить целый калейдоскоп будущего России из работ, которые создадут наши участники", – сказала гендиректор АСИ.Предварительные итогиПредварительные итоги трека "Качество жизни. Новые горизонты" были подведены 18 июля в здании правительства Сахалинской области.Губернатору региона Валерию Лимаренко, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой, главе Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову были презентованы инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах."Мы действительно постарались вместе с региональными командами, с экспертами, дать предложения, подходы к национальным проектам, которые сегодня готовит правительство Российской Федерации. Мы уже имеем порядка 200 значимых идей, соответствующих семи наццелям. Для нас очень важно, чтобы Сахалинская область, безусловно, получила и “выжала” из этого все лучшее для своего развития", – сообщила журналистам Светлана Чупшева.Правительство Сахалинской области не первый год сотрудничает с АСИ. Уже с 2023 года здесь активно внедряют разработанный Агентством Региональный стандарт."Мы очень благодарны, что именно здесь прошел "Архипелаг 2024". У нас была проблема с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Люди ждали их годами. Сейчас поставили эту работу на поток. Сократили срок доставки технических средств реабилитации до одного месяца. Другое важное направление – медицина. Мы сделали службу по уходу за хроническими пациентами. Закрепили за ними проводников здоровья – персональных администраторов, которые помогают попасть к врачу, пройти обследование, получить лекарства. Сейчас под крылом помощников 150 тысяч пациентов. В сфере высшего образования мы запускаем карьерные планы для студентов, чтобы после получения дипломов наши молодые специалисты получали лучшие рабочие места. Эти проекты могут заинтересовать другие регионы, и мы готовы тиражировать их", – сказал Валерий Лимаренко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, южно-сахалинск, сахалинская область, светлана чупшева, валерий лимаренко, сергей соболев, агентство стратегических инициатив (аси)