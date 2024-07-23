https://ria.ru/20240723/afon-1961593825.html

Греческая полиция намерена выселить "старое братство" из монастыря Эсфигмен

Греческая полиция намерена выселить "старое братство" из монастыря Эсфигмен - РИА Новости, 23.07.2024

Греческая полиция намерена выселить "старое братство" из монастыря Эсфигмен

Силы полиции введены на Афон с целью выселить "старое братство" из "мятежного" монастыря Эсфигмен, игумен Мефодий призвал не допустить захвата монастыря... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:24

2024-07-23T23:24

2024-07-23T23:24

религия

афон (гора)

греция

крит (остров)

кириакос мицотакис

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. Силы полиции введены на Афон с целью выселить "старое братство" из "мятежного" монастыря Эсфигмен, игумен Мефодий призвал не допустить захвата монастыря полицией, заявив, что монахи будут защищать обитель, сообщил РИА Новости специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос. В прошлом полицейские уже проводили акцию в отношении монахов монастыря Эсфигмен, несогласных с политикой Константинопольского патриарха Варфоломея. Варфоломей добивается выселения "старого братства" из монастыря. Несколько лет назад суд по иску церковных властей Афона обязал монахов покинуть монастырь и передать его монахам "нового братства" во главе с архимандритом Варфоломеем, созданного в 2005 году. Монахи "старого братства" отказались оставить монастырь. В июле 2013 года монахи оказали за сопротивление и использовали "коктейли Молотова" при попытке их выселения из монастыря. Игумен Мефодий был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы. "Ситуация серьезная. Неделю назад игумен Мефодий обратился ко мне и сообщил, что в район прибыли автобусы полиции, чтобы провести операцию вторжения и захвата монастыря для его передачи его другому маленькому братству, которое было образовано Вселенским патриархом. Это мобилизовало людей, в воскресенье прошло небольшое собрание нескольких сотен человек в Уранополисе", - сказал Стефанопулос. По его словам, митинг собрался за несколько часов, люди приехали из Ларисы, Кавалы, с Крита и из других регионов Греции, Участники митинга скандировали: "Руки прочь от Эсфигмена". Стефанопулос сообщил, что готовятся и другие митинги. "Пройдет митинг в Салониках, готовится и в Афинах, но дата пока не определена", - сказал он. Стефанопулос назвал ситуацию серьезной, поскольку против решения о выселении монахов выступил почти весь Священный Кинот (постоянный орган управления Афона, состоящий из представителей афонских монастырей). "Говорят, что на Афон направлены такие большие полицейские силы, чтобы открыть в каждом монастыре участок полиции. Но они в полном вооружении - каски, слезоточивый газ, оружие. И они в районе Эсфигмену, и все показывает, что готовятся к операции по вторжению, аресту старцев и их доставке в суд, к чему призывает Вселенский патриархат. Этого Варфоломей просил у премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, когда был на саммите по Украине", - сказал Стефанопулос. По его словам, против появления полиции выступила и Священная Эпистасия (исполнительна власть Афона). "Священная Эпистасия выпустила заявление, что не принимает ни создания управления полиции, ни полицейских участков в каждом монастыре. Сейчас монахи проводят внеочередной синаксис (встречу), чтобы подготовить специальное сообщение", - сказал Стефанопулос. Монахи Эсфигмена приветствовали "благоразумное отношение" Священной Общины к намерению греческой полиции ввести на Афон полицейские силы с целью выселения монахов. Стефанопулос сказал, что каноническим является "старое братство" монахов Эсфигмену, поскольку у монастыря тысячелетняя история. "Дело является проблематичным для патриархии", - считает богослов. Он сообщил, что архимандрит Мефодий направил ему видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку и сказал, что монастырь нуждается в помощи. ЭсфигменСвятая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Юрисдикционно Афон относится к Константинопольскому патриархату, но при этом имеет административную независимость от него и внутреннюю самостоятельность. Решения в Афонской монашеской республике принимаются 20 монастырями, представители которых составляют управляющий орган - Священный Кинот. В конце марта 2022 года патриарх Варфоломей на встрече с монахами "нового братства" афонского монастыря Эсфигмен и его игуменом архимандритом Варфоломеем заявил, что должны быть выполнены решения греческих судов, монастырь надо освободить от "захвативших его нецерковных, не святогорских поселенцев". За монастырь много лет идет спор между "старым братством" монахов, которое уже почти полвека противостоит Константинопольскому патриарху и отказывается покидать мятежный монастырь, и "новым братством", созданным в 2005 году. СМИ тогда писали, что Варфоломей намерен изгнать и русских монахов, против которых греческие СМИ развернули информационную войну и регулярно писали о том, что Афон якобы стал "гнездом русских агентов". Как сообщал РИА Новости источник в Элладской православной церкви, во время посещения патриархом Варфоломеем Афона 27-29 мая 2022 года в монашеской общине ему прямо сказали, что если он поднимет вопрос о высылке монахов какой бы то ни было национальности, Священный Кинот выскажет свою точку зрения и опубликует заявление. По словам источника, патриарху также объяснили, что давление, которое он оказывает на правительство с целью решить проблемы с монастырем Эсфигмен, "повернет всех против него", поскольку это исторический монастырь, для которого такие решения неприемлемы. Конфликт между монастырем Эсфигмен и Константинопольским патриархатом, власть которого признает Афон, длится с 1965 года. Поводом для этого стала встреча Константинопольского патриарха Афинагора с папой Римским Павлом VI и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество патриарха от православной веры. Девятнадцать афонских монастырей и назначенная церковными властями "легальная" община Эсфигмена постановили, что нынешние насельники обители являются раскольниками, "старое братство" должно выселиться. Однако монахи отказались покидать монастырь - один из старейших на Афоне. Он был построен в V веке, в нем хранится множество мощей и реликвий, библиотека насчитывает почти 400 старинных рукописей и восемь тысяч книг.

https://ria.ru/20240723/russkiy-1961282338.html

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html

https://ria.ru/20240517/tserkov-1946756061.html

https://ria.ru/20240217/san-1927964935.html

https://ria.ru/20240207/monakhi-1925843823.html

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

афон (гора), греция, крит (остров), кириакос мицотакис, константинопольский патриархат, элладская православная церковь