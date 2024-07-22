https://ria.ru/20240722/zasukha-1961153194.html

В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС

В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2024

В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:30

2024-07-22T10:30

2024-07-22T10:51

происшествия

россия

москва

забайкальский край

могойтуйский район

александр осипов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона."Режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова объявили в Карымском, Приаргунском, Шилкинском и Могойтуйском районах региона", - говорится в сообщении.Режим ЧС также объявят еще в двух муниципальных районах - Борзинском и Чернышевском."Сейчас мы полностью анализируем всю нормативную базу, напишем соответствующее письмо в Минсельхоз России. Сотрудники министерства сельского хозяйства региона выехали на осмотр всех территорий для оценки ущерба от засухи в Забайкалье. Будем решать вопрос на уровне федерации по поводу возмещения затрат сельхозпроизводителям. В результате засухи пострадало, по предварительным данным, около 16 тысяч гектаров сельхозугодий", - приводит сайт слова зампреда правительства края Буянто Батомункуева.

https://ria.ru/20240716/rumynija-1960109550.html

россия

москва

забайкальский край

могойтуйский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, забайкальский край, могойтуйский район, александр осипов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)