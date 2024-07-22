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В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2024
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10:30 22.07.2024 (обновлено: 10:51 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/zasukha-1961153194.html
В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС
В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2024
В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:30
2024-07-22T10:51
происшествия
россия
москва
забайкальский край
могойтуйский район
александр осипов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона."Режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова объявили в Карымском, Приаргунском, Шилкинском и Могойтуйском районах региона", - говорится в сообщении.Режим ЧС также объявят еще в двух муниципальных районах - Борзинском и Чернышевском."Сейчас мы полностью анализируем всю нормативную базу, напишем соответствующее письмо в Минсельхоз России. Сотрудники министерства сельского хозяйства региона выехали на осмотр всех территорий для оценки ущерба от засухи в Забайкалье. Будем решать вопрос на уровне федерации по поводу возмещения затрат сельхозпроизводителям. В результате засухи пострадало, по предварительным данным, около 16 тысяч гектаров сельхозугодий", - приводит сайт слова зампреда правительства края Буянто Батомункуева.
https://ria.ru/20240716/rumynija-1960109550.html
россия
москва
забайкальский край
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происшествия, россия, москва, забайкальский край, могойтуйский район, александр осипов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Происшествия, Россия, Москва, Забайкальский край, Могойтуйский район, Александр Осипов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС

В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за засухи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.
"Режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова объявили в Карымском, Приаргунском, Шилкинском и Могойтуйском районах региона", - говорится в сообщении.
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Режим ЧС также объявят еще в двух муниципальных районах - Борзинском и Чернышевском.
"Сейчас мы полностью анализируем всю нормативную базу, напишем соответствующее письмо в Минсельхоз России. Сотрудники министерства сельского хозяйства региона выехали на осмотр всех территорий для оценки ущерба от засухи в Забайкалье. Будем решать вопрос на уровне федерации по поводу возмещения затрат сельхозпроизводителям. В результате засухи пострадало, по предварительным данным, около 16 тысяч гектаров сельхозугодий", - приводит сайт слова зампреда правительства края Буянто Батомункуева.
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