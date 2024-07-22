https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html

ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов - РИА Новости, 22.07.2024

ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, которые курировали в офисе... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:47

2024-07-22T09:47

2024-07-22T10:54

происшествия

россия

германия

италия

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, которые курировали в офисе Владимира Зеленского, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве. Злоумышленников, готовящих террористический акт, установили и задержали, при этом их деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск. "По факту обнаружения средств террора в Санкт-Петербурге следственными органами Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ")", — добавили в ФСБ.В ведомстве отметили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму. Для установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органы безопасности запросили соответствующие европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

россия

германия

италия

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Посылки со взрывчаткой, шедшие из Европы. Видео ФСБ ФСБ показала видео с шедшими из Европы посылками со взрывчаткой. На кадрах видно, как специалисты извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей. Представитель транспортной компании, через которую шли посылки, рассказала, что их услугами пользовались втемную. 2024-07-22T09:47 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, германия, италия, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)