Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 22.07.2024 (обновлено: 10:54 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов - РИА Новости, 22.07.2024
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов
ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, которые курировали в офисе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:47
2024-07-22T10:54
происшествия
россия
германия
италия
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961148693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa36cd3c0c9e8ca766ff6f97154c782b.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, которые курировали в офисе Владимира Зеленского, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве. Злоумышленников, готовящих террористический акт, установили и задержали, при этом их деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск. "По факту обнаружения средств террора в Санкт-Петербурге следственными органами Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ")", — добавили в ФСБ.В ведомстве отметили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму. Для установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органы безопасности запросили соответствующие европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
россия
германия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посылки со взрывчаткой, шедшие из Европы. Видео ФСБ
ФСБ показала видео с шедшими из Европы посылками со взрывчаткой. На кадрах видно, как специалисты извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей. Представитель транспортной компании, через которую шли посылки, рассказала, что их услугами пользовались втемную.
2024-07-22T09:47
true
PT3M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961148693_405:0:1845:1080_1920x0_80_0_0_0fc56df8cef19439243da5a930f8be76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, германия, италия, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Германия, Италия, Владимир Зеленский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла канал поставок взрывчатки для терактов из Германии и Италии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, которые курировали в офисе Владимира Зеленского, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — уточнили в ведомстве.
Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
3 мая, 11:41
Злоумышленников, готовящих террористический акт, установили и задержали, при этом их деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.
"По факту обнаружения средств террора в Санкт-Петербурге следственными органами Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ")", — добавили в ФСБ.
В ведомстве отметили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.
Для установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органы безопасности запросили соответствующие европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты
1 марта, 09:48
 
ПроисшествияРоссияГерманияИталияВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала