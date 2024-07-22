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Встреча Эрдогана с Асадом может состояться в России в августе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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20:31 22.07.2024 (обновлено: 20:49 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961324819.html
Встреча Эрдогана с Асадом может состояться в России в августе, пишут СМИ
Встреча Эрдогана с Асадом может состояться в России в августе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Встреча Эрдогана с Асадом может состояться в России в августе, пишут СМИ
Первая за многие годы встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в Москве в августе, утверждает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:31
2024-07-22T20:49
россия
сирия
турция
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Первая за многие годы встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в Москве в августе, утверждает проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник."Планируется проведение первой встречи между Эрдоганом и Асадом в Москве, она может состояться в августе", - сообщил газете источник.Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин, приглашение также могут направить иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.По словам источника, основной темой встречи будет взаимная торговля. Он утверждает, что Дамаск для этой встречи не выдвигал условие вывода турецких войск из САР, но данный вопрос будет обсуждаться позже.Встреча Эрдогана и Асада может состояться в ближайшие 2-3 месяца в третьей стране, сообщала ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html
https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html
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россия, сирия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган
Россия, Сирия, Турция, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган
Встреча Эрдогана с Асадом может состояться в России в августе, пишут СМИ

Daily Sabah: первая встреча Эрдогана и Асада планируется в Москве в августе

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Первая за многие годы встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в Москве в августе, утверждает проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник.
"Планируется проведение первой встречи между Эрдоганом и Асадом в Москве, она может состояться в августе", - сообщил газете источник.
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Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин, приглашение также могут направить иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.
По словам источника, основной темой встречи будет взаимная торговля. Он утверждает, что Дамаск для этой встречи не выдвигал условие вывода турецких войск из САР, но данный вопрос будет обсуждаться позже.
Встреча Эрдогана и Асада может состояться в ближайшие 2-3 месяца в третьей стране, сообщала ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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РоссияСирияТурцияБашар АсадРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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